HABER

İklim değişikliği Afrika'yı tehdit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 12:33 | Son Güncelleme

Save the Children, Güney Sudan, Zimbabve, Sudan, Somali, Zambiya, Etiyopya, Malavi, Kenya, Mozambik ve Madagaskar'da 33 milyon kişinin gıda güvensizliğinin acil seviyelerde olduğu uyarısında bulundu

İSTANBUL (AA) - Sivil toplum kuruluşu Save the Children, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri nedeniyle Doğu ve Güney Afrika’da en az 33 milyon kişinin gıda güvenliğine sahip olmadığını bildirdi.

Kuruluş tarafından, İspanya’nın başkenti Madrid’de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın düzenlenmesi nedeniyle iklim değişikliğinin Afrika’da yol açtığı sarsıcı etkilere dikkati çeken yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, doğal afetlerin artış gösterdiği Mozambik, Somali, Kenya, Sudan, Malavi, Etiyopya ve Zimbabve’de sadece bu yıl 1200’den fazla kişinin sel, heyelan ve kasırga yüzünden hayatını kaybettiği belirtildi.

Afrika’nın güneyindeki sıcaklık artışlarının küresel ortalamanın iki kat üstünde olduğuna işaret edilen açıklamada, Haziran 2019 itibarıyla 7 ülkede 1 milyondan fazla kişinin iklimsel şoklar nedeniyle yerinden olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Güney Sudan, Zimbabve, Sudan, Somali, Zambiya, Etiyopya, Malavi, Kenya, Mozambik ve Madagaskar'da 33 milyon kişinin gıda güvensizliğinin acil seviyelerde olduğu ve durumun daha da kötüleştiği uyarısı yapıldı.

Save the Children, iklim değişikliği konferansı için toplanan liderlere ise iklim krizinin etkilerinin azaltılması için daha büyük adımlar atmaları çağrısında bulundu.

PARTNER90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama! 90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama!
Kamyonette 18,5 kilo esrar bulunduKamyonette 18,5 kilo esrar bulundu
Sahte içkilere, ithal içkilerden sökülen bandrolleri yapıştırmışlarSahte içkilere, ithal içkilerden sökülen bandrolleri yapıştırmışlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika iklim değişikliği küresel ısınma Save the Children

En Çok Okunan Haberler

Tedirgin eden açıklama

Tedirgin eden açıklama

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

O Ses Türkiye'ye damga vuran isim! Herkesi büyüledi

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

Kilise bahçesinde vahşet! Vatandaşlar fark etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya’da iki otomobilin çarpışma anı kamerada!

Konya’da iki otomobilin çarpışma anı kamerada!

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan flaş Kanal İstanbul açıklaması

Günlerce konuşulan 'cesetsiz çifte cinayet' olayında yeni gelişme

Günlerce konuşulan 'cesetsiz cinayet' olayında yeni gelişme

Ahmet Ercan 'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi, tarih verdi

'İstanbul'da iki deprem bekliyorum' dedi, tarih verdi

Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı

Silah zoruyla YPG/PKK'ya katılan 14 yaşındaki Şabo örgütten kaçışını anlattı

Yozgat'taki kazada ölen hentbolcu genç sporcular, son yolculuğuna uğurlandı

Genç sporculara son veda!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.