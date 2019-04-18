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İklim değişikliği aktivisti Greta Thunberberg Papa ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 00:35 | Son Güncelleme

İklim değişikliğine dikkat çekmek için yaptığı eylemle adını dünyaya duyuran 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Vatikan’da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile görüştü.16 yaşındaki Greta Thunberg’in iklim değişikliği ile mücadeleye dikkat çekmek için başlattığı okul grevi yüze yakın ülkede yankı buldu.

İklim değişikliğine dikkat çekmek için yaptığı eylemle adını dünyaya duyuran 16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg, Vatikan’da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile görüştü.

16 yaşındaki Greta Thunberg’in iklim değişikliği ile mücadeleye dikkat çekmek için başlattığı okul grevi yüze yakın ülkede yankı buldu. Paskalya tatilinden faydalanarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde geziler düzenleyen Greta Thunberg, Davos, Brüksel, Paris, Berlin ve Strazburg’tan sonra Vatikan’da Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ile görüştü. Vatikan’da yapılan etkinliğe 50 bine yakın öğrenci ve genç katıldı. Papa ile karşılaşan Greta, "Dünyada iklimde olan değişiklikte gerçekleri söylüyorsunuz. Size teşekkür ederim." dedi. Papa da Greta’ya, “Tanrı seni korusun devam et, devam et" diye karşılık verdi.
İtalyan basını Greta Thunberg’in Papa ile görüşmesine geniş yer verdi.

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