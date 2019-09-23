‘İklim Değişikliği Beklenen Daha Erken ve Şiddetli Vuracak’

Bu nedenle küresel ortalama sıcaklığın, sanayi öncesi yıllardan (1850-1900) 1,1 santigrat derece daha artarak rekor kıracağı belirtildi. Raporda son beş yılın (2015-2019) insanlık tarihin yaşadığı en sıcak beş yılı olduğu kaydedildi.

Raporda yer alan bulgulara göre, iklim değişikliğinin etkisiyle eriyen buzullar deniz seviyesinde yükselmeye neden oluyor ve aşırı hava koşulları artıyor.

BM Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO) tarafından yarın başlayacak ‘İklim Değişikliği’ zirvesine sunulacak son raporda, küresel ısınmayla mücadele etme konusunda kararlaştırılan hedefler ile gerçekler arsındaki farklar tespit edildi.

Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurul çalışmaları kapsamında yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderliğinde yapılacak ‘İklim Değişikliği’ toplantısı öncesinde bilim adamları tarafından yayınlanan son rapor, iklim değişikliği tehlikesinin boyutlarını bir kez daha ortaya koydu.

BM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç eylemci Thunberg, iklim değişikliği ile mücadele konusunda, genç kuşaklar olarak hükümetlere yeşil enerji ve çevre dostu tarıma yönelik ciddi politikalar oluşturmaları konusunda baskı ve uyarılarını sürdüreceklerini belirterek, “Gençler durdurulamaz” dedi.

İki gün süren zirvede gençlere hitap eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanlar ve doğa arasında, insanlar ile yaşadıkları gezegen arasında ciddi çatışmalar yaşandığını, dünyadaki birçok insanı etkileyen bu durumun sürdürülemez olduğunu belirterek “ Acı çekecek, kaybedecek zaman yok. İklim değişikliğine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz. “ dedi.

Kurum: “ Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’taki temaslarına eşlik eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM İklim Eylemi Zirvesi Kararlılık İçin İş Birliği Oturumunda, ‘Bir Sonraki Adım’ konulu panele katıldı. Panelin kapanış konuşmasını yapan Kurum, iklim değişikliğine karşıülkeler olarak topyekun mücadele edilmesi gereken çok kritik zamanlardan geçildiğini söyledi.