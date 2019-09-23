‘İklim Değişikliği Beklenen Daha Erken ve Şiddetli Vuracak’

Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurul çalışmaları kapsamında yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in liderliğinde yapılacak ‘İklim Değişikliği’ toplantısı öncesinde bilim adamları tarafından yayınlanan son rapor, iklim değişikliği tehlikesinin boyutlarını bir kez daha ortaya koydu.
BM Dünya Meteoroloji Organizasyonu (WMO) tarafından yarın başlayacak ‘İklim Değişikliği’ zirvesine sunulacak son raporda, küresel ısınmayla mücadele etme konusunda kararlaştırılan hedefler ile gerçekler arsındaki farklar tespit edildi.
Raporda yer alan bulgulara göre, iklim değişikliğinin etkisiyle eriyen buzullar deniz seviyesinde yükselmeye neden oluyor ve aşırı hava koşulları artıyor.
Bu nedenle küresel ortalama sıcaklığın, sanayi öncesi yıllardan (1850-1900) 1,1 santigrat derece daha artarak rekor kıracağı belirtildi. Raporda son beş yılın (2015-2019) insanlık tarihin yaşadığı en sıcak beş yılı olduğu kaydedildi.
“Gençler durdurulamaz”
BM 74’üncü Genel Kurul çalışmaları kapsamında dün başlayan ‘Gençlik İklim Değişikliği Zirvesi’ bugün sona erdi. ‘Gençlik İklim Değişikliği Zirvesi’ne, iklim değişikliyle mücadelede farkındalık yaratmak için İsveç’te başlattığı Cuma eylemleriyle öne çıkan 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg damgasını vurdu.
BM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan genç eylemci Thunberg, iklim değişikliği ile mücadele konusunda, genç kuşaklar olarak hükümetlere yeşil enerji ve çevre dostu tarıma yönelik ciddi politikalar oluşturmaları konusunda baskı ve uyarılarını sürdüreceklerini belirterek, “Gençler durdurulamaz” dedi.
İki gün süren zirvede gençlere hitap eden BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, insanlar ve doğa arasında, insanlar ile yaşadıkları gezegen arasında ciddi çatışmalar yaşandığını, dünyadaki birçok insanı etkileyen bu durumun sürdürülemez olduğunu belirterek “ Acı çekecek, kaybedecek zaman yok. İklim değişikliğine yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz. “ dedi.
Kurum: “ Türkiye iklim değişikliğiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın New York’taki temaslarına eşlik eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, BM İklim Eylemi Zirvesi Kararlılık İçin İş Birliği Oturumunda, ‘Bir Sonraki Adım’ konulu panele katıldı. Panelin kapanış konuşmasını yapan Kurum, iklim değişikliğine karşıülkeler olarak topyekun mücadele edilmesi gereken çok kritik zamanlardan geçildiğini söyledi.
Bakan Kurum, Türkiye’nin kararlılıkla iklim değişikliğinle mücadele ettiğini belirterek, “2012 yılından itibaren Türkiye’deCumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğiyle yaklaşık 6,5 milyon konutun yeniden yapılanmasını sağlıyoruz. Her yıl 300 bin konutumuzu dönüştürüyoruz" dedi.
Kurum : “Emine Hanım’ın ‘Sıfır Atık’ projesini katılımcılara anlattık”
Bakan Kurum, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İklim değişikliğine karşı koyma iradesini taşıyan herkesi burada bir araya getiren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guteres, ve çalışmalarımıza verdiği destek nedeniyle BM Habitat’a teşekkür ediyorum. İnanıyoruz ki iklime duyarlı, enerji verimli şehirler inşa ederken afet riskini azaltmak, doğamızı korumak ve şehirlerimizin sürdürülebilir gelişmesini sağlamak için attığımız adımlar, sadece ülkemizde değil, küresel ölçekte iklim değişikliği ile mücadeleye katkı sağlayacaktır. İklim değişikliği ile mücadelede başarılı olmak için 2012’de Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı kentsel dönüşüm seferberliğini ve Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerindeki, ‘ Sıfır Atık’ projemizle döngüsel ekonomiye geçiş sürecimizi katılımcılara anlattık. BM’nin 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılacak olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile geldiğimiz New York’ta BM İklim Eylemi Zirvesi Kararlılık İçin İşbirliği Oturumunda Bakanlığımızca gerçekleştirdiğimiz çalışmaları paylaştık” dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum