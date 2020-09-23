İklim değişikliği: Çin'den 2060'a kadar 'karbon nötr olma' sözü

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin 2030'dan önce karbon salımında zirve yapmayı ve 2060'a kadar karbon salımını sıfıra indirmeyi hedeflediğini söyledi. Duyuru, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olarak görülüyor.

"Karbon nötr olmak", bir kişi veya kurumun saldığı sera gazlarını dengelemek ve net olarak sıfır sera gazına ulaşabilmek için, salınan sera gazı miktarına eşdeğer sera gaz salımına engel olacak projeler gerçekleştirmesi anlamına geliyor.

Mevcut tüketimin azalması için ise güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmak ve çalışmalarını sertifikalandırmak, "karbon nötr olmak" yolunda atılacak önemli adımlar olarak görülüyor.

Çin ise dünyanın en büyük karbondioksit üreticisi ve küresel karbon salımının yüzde 28'inden sorumlu.

Küresel iklim müzakereleri bu yıl durdu ve 2021'e kadar ertelendi.

Ancak Çin liderinin BM Genel Kurulu'ndaki açıklaması ve ülkesinin karbon salımıyla mücadeledeki planları, sürpriz oldu.

Şi Cinping tüm ülkelere koronavirüs pandemisinden sonra yeşil bir ekonomik toparlanmayı başarma çağrısı yaptı.