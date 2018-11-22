İklim Değişikliği Dünyanın Her Köşesini Etkileyecek

Amerika’da bir grup araştırmacı iklim değişikliğinin etkilerinin değerlendirildiği binlerce farklı etki analizi çalışmasını biraraya toplayarak yeni bir rapor hazırladı. Nature Climate Change bilim dergisinde yayınlanan raporda, iklim değişikliğinin önümüzdeki yüzyıl içerisinde insanlığı ne şekilde etkileyeceğiyle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşıldı.
Araştırmanın öncülerinden Camilo Mora, atmosfere yayılan karbon oranının kontrol altına alınmaması halinde insanlığın iklim değişikliğinin getireceği ‘büyük bir domino etkisiyle’ karşı karşıya kalacağını söyledi.
Araştırmacılar raporda, ‘dünyanın hiç bir yerinin güvende olmadığını’ belirtti.
Tüm verileri tek yerde toplama çabası
Rapor yeni bir araştırmaya dayanmıyor. Ancak iklim değişikliğinin gözlemlenen ve öngörülen etkileriyle ilgili yayınlanan tüm bilimsel çalışmaların sonuçlarını tek bir belgede topladığı için yeni ve farklı bir belge olarak değerlendiriliyor.
Mora VOA’ye yaptığı açıklamada kendisinin de dahil olduğu onlarca uzmandan oluşan bir ekibin bu rapor üzerinde altı ay çalıştığını söyledi.
Dünyanın her bölgesindeki raporları inceleyen ekip iklim değişikliğinin 467 farklı etki yaratacağı sonucuna vardı. Bu etkiler arasında yerel ölçekte daha fazla kuraklık, sıcaklık dalgaları, kontrol edilemeyen yangınlar ve fırtınalar yer alıyor. Küresel etkileri arasındaysa deniz seviyelerindeki yükselme ve okyanusların kimyasında değişiklik de var.
Uzmanlar raporda iklim değişikliğinin yiyecekler üzerindeki etkisi ve insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarında oluşabilecek olumsuz değişiklikler hakkında da bilgi verdi.
İklim değişikliğinin insanlar üzerindeki tehlikeli etkilerinin daha şimdiden görünür olmaya başladığı gerçeğine kendilerinin de şaşırdığını belirten Mora durumdan tedirgin.
“İklim değişikliğinin etkilerinin yıllar sonra olacağını sanıyorduk ancak şu an bile var olduğunu gördük. Örneğin, son bir yıl içerisinde Florida’da aşırı kuraklık, rekor seviyede sıcak hava, 100’ün üzerinde kontrol edilemeyen yangın ve Pandhandle bölgesinde de bugüne kadar görülen en şiddetli kasırgayla, Michael Kasırgası’yla karşılaşıldı. Aynı şekilde şu an California kontrolden çıkmış yangınlarla ve eyalet tarihinin en uzun süreli kuraklığıyla boğuşuyor. Yazın da aşırı sıcak hava dalgası yaşanmıştı California’da.”
Mora’nın verdiği örneklere göre New York 2100 yılı itibariyle dört farklı iklim değişikliği etkisiyle karşılaşmış olacak. Bunlardan ikisi hava sıcaklığındaki aşırılık ve deniz seviyesinde yükselme. Florida’nın Miami kentinde ise kuraklık, aşırı sıcaklık, deniz seviyesi yükselmesi ve çok daha fazla şiddetli kasırgalarla karşılaşılacağı öngörülüyor.
“Tropik kuşaktaki tüm kıyı kentleri yanacak” uyarısında bulunan Mora, sıcak hava dalgalarının uçuşları da etkileyeceğini hatırlatıyor.
Dışarıda çalışmak zorunda olan insanların aşırı sıcaklık nedeniyle çalışamayacak duruma gelebilecekleri de raporda bahsedilen etkiler arasında.
Mora, tüm değişiklikler biraraya geldiğinde ise çok büyük bir olumsuz ekonomik etkiyle mücadele riski olduğunun da altını çizdi.
Çok mu geç kalındı?
Tüm bu olumsuz değerlendirmelere rağmen Mora iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele edilebileceğine inanıyor.
Ancak Mora’ya göre bu mücadele Paris Anlaşması gibi liderlerin yürüttüğü girişimlerle değil, yerel bazda halkların doğrudan katıldığı bir hareket sayesinde olumlu sonuç verebilir.
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