İklim Değişikliği Dünyanın Her Köşesini Etkileyecek

Amerika’da bir grup araştırmacı iklim değişikliğinin etkilerinin değerlendirildiği binlerce farklı etki analizi çalışmasını biraraya toplayarak yeni bir rapor hazırladı. Nature Climate Change bilim dergisinde yayınlanan raporda, iklim değişikliğinin önümüzdeki yüzyıl içerisinde insanlığı ne şekilde etkileyeceğiyle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşıldı. Araştırmanın öncülerinden Camilo Mora, atmosfere yayılan karbon oranının kontrol altına alınmaması halinde insanlığın iklim değişikliğinin getireceği ‘büyük bir domino etkisiyle’ karşı karşıya kalacağını söyledi. Araştırmacılar raporda, ‘dünyanın hiç bir yerinin güvende olmadığını’ belirtti. Tüm verileri tek yerde toplama çabası Rapor yeni bir araştırmaya dayanmıyor. Ancak iklim değişikliğinin gözlemlenen ve öngörülen etkileriyle ilgili yayınlanan tüm bilimsel çalışmaların sonuçlarını tek bir belgede topladığı için yeni ve farklı bir belge olarak değerlendiriliyor. Mora VOA’ye yaptığı açıklamada kendisinin de dahil olduğu onlarca uzmandan oluşan bir ekibin bu rapor üzerinde altı ay çalıştığını söyledi.

Dünyanın her bölgesindeki raporları inceleyen ekip iklim değişikliğinin 467 farklı etki yaratacağı sonucuna vardı. Bu etkiler arasında yerel ölçekte daha fazla kuraklık, sıcaklık dalgaları, kontrol edilemeyen yangınlar ve fırtınalar yer alıyor. Küresel etkileri arasındaysa deniz seviyelerindeki yükselme ve okyanusların kimyasında değişiklik de var. Uzmanlar raporda iklim değişikliğinin yiyecekler üzerindeki etkisi ve insanların fiziksel ve zihinsel sağlıklarında oluşabilecek olumsuz değişiklikler hakkında da bilgi verdi. İklim değişikliğinin insanlar üzerindeki tehlikeli etkilerinin daha şimdiden görünür olmaya başladığı gerçeğine kendilerinin de şaşırdığını belirten Mora durumdan tedirgin. “İklim değişikliğinin etkilerinin yıllar sonra olacağını sanıyorduk ancak şu an bile var olduğunu gördük. Örneğin, son bir yıl içerisinde Florida’da aşırı kuraklık, rekor seviyede sıcak hava, 100’ün üzerinde kontrol edilemeyen yangın ve Pandhandle bölgesinde de bugüne kadar görülen en şiddetli kasırgayla, Michael Kasırgası’yla karşılaşıldı. Aynı şekilde şu an California kontrolden çıkmış yangınlarla ve eyalet tarihinin en uzun süreli kuraklığıyla boğuşuyor. Yazın da aşırı sıcak hava dalgası yaşanmıştı California’da.”