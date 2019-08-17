‘İklim Değişikliği Dünyayı Midesinden Vurmak Üzere’

Uzmanlara göre, iklim değişikliği dünyayı tam midesinden vurmak üzere. Birleşmiş Milletler’in yayınladığı yeni bir bilimsel rapora göre, topraktaki bozulmayı inceleyen araştırmacılar iklim değişikliğinin tarımdan mahsül alınmasını tehlikeye sokacağı ve açlık sorununu daha da kötüleştireceği sonucuna vardı.

Son zamanlarda yaşanan tarihi hava sıcaklıkları Grönland’de bugüne kadar bir ay içinde kaydedilen en büyük buz kütlesi erimesine neden oldu.

Birleşmiş Milletler uzmanları, devam eden iklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda hangi gıdayı ne kadar tükettiğimizi de etkileyeceği yönünde uyarıda bulunuyor.

BM Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nden araştırmacı Panmao Zhai, “Gıda üretimindeki artışa rağmen yaklaşık 821 milyon kişi yetersiz besleniyor. İklim değişikliği genel olarak gıda ürünlerinin azalmasına, fiyatların yükselmesine, besin değerlerinin düşmesine ve yiyecek tedarik zincirlerinin kopmasına neden olacak” diyor.

Birleşmiş Milletler’nin Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nde görev alan araştırmacılar, insan kaynaklı etkenlerin, dünyanın kırılgan ekosistemini tehlikeye attığını söylüyor.