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İklim Değişikliği Dünyayı Vurdu

18.07.2021 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Meteoroloji Örgütü yetkilileri Avrupa ülkelerin çoğunlukla yaşanabilecek olası afetler için hep hazırlıklı olmasına rağmen yaşanan son afette baş edilmesi oldukça zor olan bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söylüyor

İklim Değişikliği Dünyayı Vurdu

İklim değişikliği dünyada etkisini şiddetlendirerek arttırıyor. Son bir haftada dünyanın birçok bölgesinde yaşanan farklı meteorolojik olaylar sonucunda yaşanan afetlerde çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan son afetler ve şaşırtıcı hava değişiklikleri iklim değişikliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyada birçok ülke iklim değişikliğiyle mücadele hareket planlarını yeniden gözden geçirip acil önlemler almak için çalışmalar başlattı.

İklim değişikliğine bağlı olduğu belirtilen Batı Avrupa ülkelerinde, yaşanan yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kayması sonucunda en az 160 kişi yaşamını yitirdi. 1300 kişiden de halen haber alınamadığı kaydedildi.

Rize afet bölgesi ilan edildi

Rize’de meydana gelen aşırı yağış sonrasında sel ve toprak kayması nedeniyle en az altı kişi yaşamını yitirdi. Rize afet bölgesi ilan edildi. Coğrafi konumu nedeniyle iklim değişikliğinden en kötü bir şekilde etkilenecek ülkeler arasında Türkiye'de ise, Rize’de yaşanan son felaket hükümet yetkilileri harekete geçirdi.

Hükümet yetkilileri Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele hedefleri kapsamında 2021 yılının dördüncü çeyreğinde, ‘Türkiye'nin İklim Değişikliği ile Mücadele Raporu’ hazırlanacağına dikkat çekti.

Dünya Meteoroloji Örgütü: “Yaşanan son durum tüm ülkelerin daha fazla mücadele için derhal harekete geçmesinin kanıtı”

Birleşmiş Milletlere bağlı ‘Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), Avrupa’da yaşanan son felaketin ardından yaptığı açıklamada, Batı Avrupa ülkelerinde selleri tetikleyen şiddetli yağışlar sonrasında can kayıpları yaşandığını, son afetlerden herkesin ders çıkartması gerektiğini kaydetti.

Dünya hava olaylarını kapsamlı olarak inceleyen küresel örgüt, “Tüm ülkeler, iklim değişikliği kaynaklı afetleri durdurmak için elinden gelenin çok daha fazlasını yapmalı. Yaşananlar bu durumun göstergesidir” dedi.

“İki günde iki aylık yağlık yağmur yağdı”

Dünya Meteoroloji Örgütü, Avrupa’nın batısında yer alan Almanya, Lüksemburg ve Hollanda’da 14-15 Temmuz tarihlerinde iki gün kaydedilen yağışın toplamının iki aylık yağışa denk geldiğini kaydetti.

Batı Avrupa’da meydana gelen selin ardından en az 150 kişinin can verdiğini, binden fazla kişinin de kayıp olduğunu kaydeden Dünya Meteoroloji Örgütü yetkilileri, bölgede meydana gelen sel ve toprak kayması sonucunda ortaya çıkan yıkıcı görüntüleri endişeyle izlediklerini belirtti.

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