İklim değişikliği en büyük küresel tehdit olarak algılanıyor

Ankette terörizm ve siber güvenlikle ilgili endişeler de tehdit algılamaları arasında öne çıktı.Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin 26 ülkede yaptığı bir ankette 13 ülkedeki katılımcılar en büyük tehdit olarak iklim değişikliğini gösterdiler. Sekiz ülkede IŞİD terörü en büyük tehlike olarak tanımlanırken, Japonya ve Güney Kore'nin dahil olduğu dört ülkede ise siber güvenlik en büyük tehdit olarak adlandırıldı.

Kuzey Kore'nin nükleer programı, küresel ekonomi, Çin'in artan gücü ve etkisi de küresel tehdit algılamaları arasında yer aldı ancak katılımcı ülkeler tarafından en büyük tehditlerden biri olarak sınıflandırılmadı.

Mayıs ile ağustos ayları arasında yapılan ve 27 bin 612 kişinin katıldığı ankette iklim değişikliği endişelerinin 2013 yılında yapılan bir önceki ankete göre çok keskin bir artış gösterdiği hatta ABD, Meksika, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde çift haneli rakamlara ulaştığı görüldü.

Polonya, Rusya'nın artan güç ve etkisini en büyük tehdit olarak tanımlarken, diğer ülkeler böyle bir tanımlama yapmadı.