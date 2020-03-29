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  4. İklim değişikliği: En tehlikeli sera gazlarından birinde yüksek derecede yükseliş tespit edildi

İklim değişikliği: En tehlikeli sera gazlarından birinde yüksek derecede yükseliş tespit edildi

29.03.2020 10:55 | Son Güncelleme

En tehlikeli sera gazları arasında kabul edilen hidroflorokarbon (HFC-23) salımına sınırlamalar getirilmesine karşın rekor bir seviyede yükseldiği belirlendi.

İklim değişikliği: En tehlikeli sera gazlarından birinde yüksek derecede yükseliş tespit edildi

En tehlikeli sera gazları arasında kabul edilen hidroflorokarbon (HFC-23) salımına sınırlamalar getirilmesine karşın rekor bir seviyede yükseldiği belirlendi.

Bilim insanları, bir ton hidroflorokarbon emisyonunun, 12 bin ton karbon salımına eşit olduğunu açıklıyor.

2017 yılında, bu zehirli gazın önemli ölçüde kaynağı konumundaki Çin ve Hindistan, naylon, havalandırma ve buzdolabı fabrikalarına takılan filtreler aracılığıyla salımın tamamen durduklarını açıklamıştı.

Bilim insanları geçen iki yıllık süre içinde, hidroflorokarbon miktarında yüzde 90 oranında bir düşüş bekliyordu.

Ancak yapılan son araştırma, seviyelerde düşüş yerine şoke edici miktarda bir yükseliş tespit etti.

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırmada yer alan bilim insanları, elde edilen sonuçların beklenenin tam aksi olduğunu, sorunun bir bulmacaya dönüştüğünü belirtiyor.

Araştırmada yer alan Kieran Stanley isimli bilim insanı, "Çin'in, HFC-23 gazının azaltılmasında, açıklandığı kadar başarılı olmadığı akla en yatkın çıkarım" değerlendirmesini yapıyor.

Stanley, Hindistan'ın açıkladığı kesinti programını başarılı ile uygulayıp uygulamadığını anlamak için de hesaplamaların yapılması gerektiğini savunuyor.

Bilim insanları, hidroflorokarbon emisyonunda açıklandığı gibi bir filtreleme başarılmış olsa, 2015 - 2017 yılları arasında İspanya büyüklüğünde bir ülkenin ürettiğine denk, karbon salımınının engellenebileceğini hesaplıyor.

Hidroflorokarbonlar, dünyanın ısısının yükselmesinde etkili olan sera gazları arasında başlarda gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
sera gazları hidroflorokarbon HFC-23 gazı

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