İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı konferansı

"Maalesef her geçen gün gezegenimizi yaşanamaz hale getiriyoruz"

İnsanoğlunun dünyayı her geçen gün daha yaşanamaz hale getirdiğini söyleyen Tekirdağ Vali Yardımcısı Şahin Aslan, "Şüphesiz ki insan türü, üzerinde yaşadığı gezegeni en çok örseleyen, en çok darbeleyen ve en çok zarar veren bir türdür. Bizler bu gezegenimizi maalesef her geçen gün daha fazla yaşanamaz hale getiriyoruz. Doğal kaynaklarımızı hem tüketerek hem de kirleterek diğer paydaşlarımızın aleyhine hızla bir kullanım alanı genişletiyoruz. Ama bir noktadan sonra da kendi kendimize zarar veriyoruz. Gerek doğayı tahrip etme, gerek kaynakları tüketme yoluyla iklime onarılamaz zararlar veriyoruz. İnsanımıza doğa ile savaşarak kendi sonumuzu getirdiğimizi anlatmamız lazım. Bu açıdan böylesine projeler büyük önem arz ediyor. El birliği ile geleceğimiz adına yaptığımız projemizin faydalı olmasını diliyorum" diye konuştu.

İklim değişikliğine karşı dört koldan mücadele edilmesi gerektiğini anlatan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "Plansız sanayileşme, hızlanan kentleşme ve fosil yakıtların kullanımının artmasından dolayı yaşanan iklim değişikliği insanlığın ve tüm canlıların varlığını tehdit eden ciddi bir sorundur. Yapılan bilimsel araştırmalar küresel iklim değişikliğinin ne denli tehlikeli olduğunu ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından projenin tanıtımını konu alan ikinci oturuma geçildi. Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Konukcu, Trakya Bölgesi’nde İklim Değişikliği ile Mücadele ve Adaptasyon için Kapasite Artırımı Projesi hakkında katılımcılara bilgiler verdi.