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“İklim Değişikliği Konusunda Acil Durum İlan Edilmeli”

12.12.2020 22:12 | Son Güncelleme:
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“İklim Değişikliği Konusunda Acil Durum İlan Edilmeli”

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Paris İklim Anlaşması'nın 5'inci yılı onuruna düzenlenen zirvede, dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda “acil durum” ilan etmesi gerektiğini söyledi. Joe Biden da, başkanlığının ilk gününde Paris anlaşmasına tekrar katılacaklarını açıkladı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya liderlerinin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda “acil durum” ilan etmesi gerektiğini söyledi. Paris İklim Anlaşması’nın 5’inci Yılı onuruna düzenlenen zirvede konuşan Guterres, sera gazı salımlarının daha hızlı azaltılmasının önemini vurguladı.

Onlarca dünya liderinin katıldığı sanal ortamda düzenlenen zirvede, gelecek yıl Glasgow’da düzenlenecek iklim görüşmeleri öncesinde ülkelerin daha kararlı bir taahhüt ortaya koyması için ivme oluşturmak amaçlanıyor.

Guterres video üzerinden yaptığı açıklamada, “Çarpıcı bir acil durumla karşı karşıya olduğumuzu hala inkar edebilecek birileri var mı? Bu nedenle bugün dünya genelindeki tüm liderleri, ‘karbon nötrü’ sağlanana kadar iklim konusunda ülkelerinde acil durum ilan etmeye çağırıyorum” dedi.

BM Genel Sekreteri, Corona virüsü pandemisi ertesinde hayata geçirilmeye başlanan ekonomik toparlanma paketlerinin, düşük karbonlu bir geleceğe geçişi hızlandırmak için bir fırsat teşkil etmesi gerektiğini ancak bu sürecin hızlı ilerlemediğini söyledi.

“Şu ana kadar G-20 üyeleri ekonomik canlanma ve kurtarma paketlerinde fosil yakın üretimi ve tüketimiyle bağlantılı sektörlere, düşük karbon enerjisine göre yüzde 50 daha fazla harcama yapıyor” diyen Guterres, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Zirvenin ev sahiplerinden İngiltere Cuma günü, deniz aşırı bölgelerde fosil yakıt projelerine hükümetin doğrudan desteğini sonlandıracağını ve daha temiz enerjiye geçişi hızlandırmada diğer ülkelere de örnek olmayı umduğunu kaydetmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson zirvede yaptığı konuşmada da, ülkelerin fosil yakıtlara bağımlılığı radikal düzeyde kesmek, tarım uygulamalarını değiştirmek ve sera gazı salımlarını azaltmak için birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.

Bu arada ABD’de seçilmiş başkan Joe Biden de, başkanlığının ilk gününde Paris İklim Anlaşması’na ABD’yi tekrar dahil etme sözü verdi. Açıklamasında Biden, “ABD, başkanlığımın ilk gününde Paris Anlaşması’na geri dönecek. Yapabileceğimiz ne varsa yapmak için dünyanın dört bir tarafındaki mevkidaşlarımla derhal birlikte çalışmaya başlayacağım” diye konuştu. Biden, başkanlığının ilk 100 gününde büyük ekonomilerin liderlerinin katılımıyla bir iklim zirvesi düzenlemeyi planladığını da belirtti.

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