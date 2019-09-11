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"İklim değişikliği küresel bir sorun ancak çözüm yerelde"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 12:25 | Son Güncelleme

Dr. Nuran Talu: - "İklim değişikliği küresel bir sorun ancak çözüm yerelde. Biz bu projeyle ilk kez (Çevre ve Şehircilik) Bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye'yi iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklı hale getirmeye çalışıyoruz"

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklı hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen proje çıktıları üretilecek eylem planlarına ışık olacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimİN)" programının Edirne ayağındaki eğitimler devam ediyor.

Proje kapsamında, kentteki bir otelde düzenlenen programda, iklim değişikliği, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkileri konuları ikinci gününde görüşülmeye devam etti.

Projenin iklim politikaları danışmanı Dr. Nuran Talu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin iklim değişikliğiyle mücadelede ortak çabaların ortaya konulduğu öncü bir çalışma olduğunu söyledi.

Dr. Talu, yapılacak çalışmalardan elde edilecek veriler ışığında hayata geçirilecek eylem planlarıyla, Türkiye'nin iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklı hale getirileceğini ifade etti.

İklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu ancak bölgesel etkilerini göz önünde bulundurarak yerel önlemler alınması gerektiğini anlatan Dr. Talu, "Tarım sektörü bu anlam çok etkileniyor. Buna çözümler geliştirilmeli. Enerji sektöründe yeni dönüşümlere ihtiyacımız var. Geleceğimiz olan gençlerin farkındalığını artırmalı ve onları karar verici makamlar için bu alanda hazırlamalıyız." dedi.

Yapılan çalışmaların iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir adım olduğunu vurgulayan Talu, şunları kaydetti:

"Her şehrin kendine özgü önerilerini topluyoruz, iklime dayanıklı olması için. Bakanlığımız bunları bir şekilde iklim eylem planlarına dönüştürecek hem hem şehir hem de bölgesel bazda. Uzman hocalarımız ve konunun paydaşlarıyla bir araya gelip çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'nin yakın ve uzak gelecekte 'kriz' olarak tanımladığımız bu duruma karşı önlemler alması çok önemli.

İklim değişikliği küresel bir sorun ancak çözüm yerelde. Biz bu projeyle ilk kez Bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye'yi iklim değişikliğinin etkilerine karşı dayanıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun içerisinde enerji, tarım, ulaşım ve kentlerdeki sorunlar hepsi bir arada masaya yatırılıp ve çözüm aranıyor. Bu projenin sonuçları bakanlık tarafından değerlendirilip hem bölgesel hem de ülke çapında bir eylem planı ortaya konacak."

Dr. Talu, iklim değişikliğiyle mücadelede erken önlemler alınması halinde iklimsel etkilerin avantaja çevrilebileceğini de kaydetti.

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