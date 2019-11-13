İSTANBUL (AA) - Deniz Kültürü Derneği ve Nişantaşı Üniversitesince iklim değişikliğinin denizlere etkileri ve denizcilik sektöründeki çalışmaların ele alındığı "İklim Değişikliği Kurultayı" düzenlendi.

İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odasının desteğiyle, Nişantaşı Üniversitesi Maslak Kampüsü'nde gerçekleştirilen kurultayda konuşan Deniz Kültürü Derneği Başkanı ve Vira Haber Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, gelecek yıl kurultayın üçüncüsünü zirve olarak gerçekleştirmek istediklerini anlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ise denizciliğin çevreye en duyarlı taşıma yöntemi olduğunu belirterek, gemilerden kaynaklı karbon salınımını en aza ve bu yüzyılda tamamen sıfıra indirmek için bağlayıcı kararların Uluslararası Denizcilik Örgütü çatısı altında alındığını söyledi.

Ünüvar, "Bu kararlar neticesinde, 2020 yılı Ocak ayı itibarıyla dünya genelinde gemilerde kullanılan yakıtlardan sülfür oranının yüzde 0,5'e düşürülmesi ya da gemilerin baca gazı arıtması adaptasyonu ile çevreye baca gazı ile yayılan sülfürün yüzde 80 oranında azaltılması hedefleniyor." diye konuştu.