'İklim Değişikliği Nedeniyle 80 Milyon İş Kaybı Yaşanacak'

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) yayınladığı yeni bir raporda, iklim değişikliğiyle gelen ısı stresindeki artış nedeniyle 2030 yılı itibariyle istihdamda ve ekonomide büyük bir kayıp yaşanacağı belirtiliyor. Rapora göre, bundan en fazla tarım ve inşaat gibi açık havada çalışmayı gerektiren sektörler etkilenecek ve özellikle de yoksul ülkeler bu durumla baş etmekte çok zorlanacak.
ILO uzmanları, küresel ısınma ve ısı stresindeki artışın çalışma yerleri ve üretim üzerindeki etkisini araştırdıkları çalışmanın sonucunu Cenevre’de açıkladı. Araştırmanın sonuçlarının sıralandığı raporda, 2030 yılında 80 milyon iş kaybı olacağı ve bununla gelecek olan ekonomik kayıpların mali değerinin 2,4 trilyon doları aşacağı kaydedildi.
Küresel çapta hava sıcaklığındaki mevcut artışın 1.5 santigrat derece olduğu verisinden yola çıkan uzmanlar, bu artışın 3 dereceyi bulabileceğine dikkat çekiyor ve bunun sonucu olarak da çeşitli sektörlerde ciddi kayıplar yaşanacağı uyarısında bulunuyor.
Araştırmanın sonuçlarına göre küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle gelecek çalışma saati kaybının yüzde 60’ı tarım sektöründe yaşanacak. Bunu yaklaşık yüzde 19 kayıp oranıyla inşaat sektörü takip edecek.
ILO’nun araştırma bölümü başkanı ve raporun baş yazarı Catherine Saget bu durumdan en fazla Asya ve batı Afrika ülkelerinin etkileneceğine dikkat çekiyor.
Saget’in aktardığına göre, ısı stresinin dünya ortalamasının üzerinde olduğu Afrika’da iş kaybı da dünya ortalamasından fazla olacak.
Raporda ayrıca varlıklı ve gelişmiş ülkelerin de ısı stresinden etkileneceği ancak yoksul ülkelerdeki kadar zarar görmeyeceği, bu nedenle de dünya genelinde az gelirli ve yüksek gelirli ülkeler arasındaki eşitsizliğin de büyüyeceğinin altı çiziliyor.
ILO uzmanları ve yetkilileri elde ettikleri sonuçlar çerçevesinde hükümet yetkililerine seslenerek bu sorunla baş edebilmek için gereken önlemlerin alınması çağrısında bulundu.
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