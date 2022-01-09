İklim Değişikliği Nedeniyle Kurulan İlk Yerleşim Yeri

Miami’de deniz seviyesinin yükselmesinden California’da yıkıcı orman yangınlarına kadar iklim değişikliği her geçen gün Amerika’da daha fazla hissediliyor.

Risk arttıkça da birçok kişi felaket kendilerini bulmadan göç etmenin daha iyi bir seçenek olduğunu düşünüyor. New Orleans’ın 70 km güneybatısında ilk kez bir yerleşim planı, iklim değişikliği yüzünden federal kaynak desteğiyle hayata geçirildi.

İnce bir yol Jean Charles adacığını Louisiana kıyılarına bağlıyor. Chris Brunet’nin Amerikan yerlisi ataları bu bataklık alana 1800’lerde beyaz yerleşimcilerden kaçarak sığınmış.

Chris Brunet, “Nesillerdir buradayız. Ve Amerikan yerlisi olduğumuz için bu toprağa bağlıyız” diyor.

Ama bu topraklar Meksika Körfezi’nin sularına gömülüyor.

Jean Charles adacığı 1950’lerden bu yana yüzde 98 oranında sular altında kaldı.

Petrol ve doğal gaz sondajları için açılan kanallar ve boru hatları Louisiana kıyıları boyunca toprağı yuttu. İklim değişikliği, son darbesini yapmaya hazırlanırken deniz seviyesindeki artış da erozyonu hızlandırıyor.

Brunet, bütün hayatını Jean Charles’da geçirdi. Ancak adadaki evinin kaçınılmaz bir şekilde batmaya başlamasının onu zor durumda bıraktığını söylüyor: “İnsanlar almak istemedikleri kararlara zorlandı. Bu kararı iklim değişikliği nedeniyle almak zorunda kaldılar.”

Louisiana Sosyal Kalkınma Dairesi'nden Pat Forbes, “Bu yürüdüğümüz alanda bir yıldan az zaman içinde evler inşa edilecek” diyor.

Pat Forbes Louisiana’nın Sosyal Kalkınma Dairesi’ni yönetiyor. Daire ada sakinlerinin, 55 kilometre kuzeybatıdaki bu yeni merkeze yeniden iskanı için sağlanan 48 milyon dolarlık federal kaynağı yönetiyor.

Pat Forbes, “Bunu yapmak zorunda kalmaktan hoşlanmasak da bu seçeneği yaratabildiğimiz için mutluyuz” şeklinde konuşuyor.

Amerika İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen bu bağış, iklim değişikliğinin tehdit ettiği toplulukları yeniden yerleştirmek için ayrılan ilk kaynak. Ancak Forbes’a göre bu, sonuncu olmayacak: “Bakanlık bizden çözüm yolu geliştirmemizi istedi, çünkü bu sorun daha çok yaşanacak.”

Forbes projenin benzersiz olduğunu söylüyor: “Geçmişte çoğunlukla insanlara başka yerde ev bulmaları için ellerine para vermekten başka bir şey yapmadık. Bu da aynı bölgede yaşayanların dağılmasına yol açtı.”

Yeni projeyle Jean Charles sakinlerinin neredeyse tamamı aynı yere yerleştirilecek. Brunet’nin yeğenleri de 2022’de proje bitince kendisine katılacak.

Uzmanlar toplumsal bütünlüğün güvenlik kadar önemli olabileceğini belirtiyor.

Chris Brunet, “Bir ağacı kökünden söküp başka yere taşımaya benziyor. Sadece o ağacın yeni yerde de kök salacağını umuyorsunuz. Ben öyle hissediyorum. Bana ev yapıyorsunuz, ama o ev henüz benim değil” diyor.

Bu nedenden dolayı uzmanlar, yeni konut inşa etmenin ötesinde insanlara, kendilerini evlerinde hissettirmenin önemine dikkati çekiyor.

