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İklim Değişikliği: 'Okyanus ve denizler sanıldığından çok daha hızlı ısınıyor'

01.11.2018 09:22 | Son Güncelleme

Yapılan son araştırmalar, son 25 yılda okyanusların ısınma hızının tahminlerin çok ötesine geçtiğini gösterdi. Bilim insanları küresel ısınmanın önüne geçmek için küresel karbon emisyonunun yüzde 25 oranında azaltılması gerektiğini ifade ediyor.

İklim Değişikliği: 'Okyanus ve denizler sanıldığından çok daha hızlı ısınıyor'

Yapılan son araştırmalar, son 25 yılda okyanusların ısınma hızının tahminlerin çok ötesine geçtiğini gösterdi.

Bilim insanları okyanusların ve denizlerin önceki tahminlerden yüzde 60 daha fazla ısındığını belirtiyor.

Elde edilen son verilerin Dünya'nın fosil yakıtlara karşı sanılandan daha hassas olduğunu gösterdiği vurgulanıyor.

Nature dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre Dünya'yı küresel ısınmanın etkilerinden korumak da sanıldığından daha güç olabilir.

Elde edilen sonuçlar neyi gösteriyor?

Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (BMHİP) sera gazlarının yaydığı ısının yüzde 90'ı okyanus ve denizler tarafından emildiğini açıklamıştı.

Son araştırma ise 25 yıldır, her yıl küresel elektrik üretimi için gerekli olan ısının 150 katının okyanuslara gittiğini ortaya koydu. Bu oran, eski tahminlerin yüzde 60 üzerinde.

Okyanus

Araştırma sonuçları hem üretilen aşırı ısının, hem de bu ısının ne kadarının okyanuslara gittiğinin net biçimde anlaşılmasını sağlamış durumda.

Bilim insanları, Dünya'nın karbondioksit salınımına karşı tahmin edilenden çok daha hassas olduğu uyarısını yapıyor.

Sonuçları ne olabilir?

Araştırmacılar dünyanın ısınma hızını kontrol altında tutmanın beklenenden daha zor olabileceğini ifade ediyor.

Princeton Üniversitesi'nden Laure Resplandy, "Paris İklim Değişikliği Anlaşması ile ortaya konan hedefleri yakalamak sandığımızdan da zor" diyor.

Dünya'da ortalama ısının sanayileşme öncesi döneme göre 2°C derece artmasının önüne geçmek için küresel karbon emisyonunun yüzde 25 oranında azaltılması gerektiği belirtiliyor. Bu oran, eski tahminlerin çok üzerinde.

Okyanus

Okyanuslar için ne anlama geliyor?

Okyanuslara giden aşırı ısı, küresel sonuçları olan etkiler yaratıyor.

Laure Resplandy, "Daha sıcak okyanuslar demek, daha az oksijen demek. Bu da ekosistemi tehdit eden bir durum" diyor.

Bir diğer etki de ısınan okyanusların küresel su seviyesini sanılandan daha hızlı bir biçimde yukarı çektiğini gösteriyor.

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