İklim Değişikliği Okyanuslardaki Canlı Dengesini Bozuyor

Dünyanın geleceğini tehdit eden iklim değişikliği, okyanuslardaki canlı dengesini bozuyor. Hava sıcaklıklarıyla birlikte su seviyeleri yükselirken, ısınan sular bazı deniz canlılarının aşırı üremesine yol açarak diğer bazı canlı türlerine yönelik riski arttırıyor.

Kuzey California kıyıları üzerinde uçan insansız hava araçları araştırma droneların çektiği videolarda, suyun altındaki ekosistemin çökmesi dikkat çekiyor.

California Üniversitesi’nden Cyntia Catton, “Son 100 yıldır gerçekten sağlıklı yosun ormanları, istikrarlı bir ekosistem vardı. Ancak son dört beş yıldır, yosun ormanlarında ciddi bir azalma görüyoruz” sözleriyle durumu özetliyor.

Bilim adamları bu bölgede, birçok balığa ve deniz kabuklusuna gıda ve sığınak sağlayan yosun ormanlarının yüzde 90 azaldığını söylüyor. Uzmanlara göre bu, okyanuslardaki mor deniz kestanesi nüfusundaki patlamadan kaynaklanıyor.

Oregon Balık ve Vahşi Yaşam Dairesi’nden Steven Rumrill, “Bunlar çok büyük rakamlar. Yemek arayan ve otlayan milyonlarca yeni deniz kestanesinden bahsediyoruz ve bunlar, yosunların yok olması gibi ekolojik sonuçlar doğuruyor” diyor.