İklim değişikliği ruhsal hasara neden oluyor

İSTANBUL,(DHA) - Küresel iklim değişiklikleri tüm dünyada doğal afetlerin yaşanmasına sebep olduğu gibi Türkiye'yi de etkilemeye başladı. Meteorolojik kaynaklı afetlerden her yıl 410 milyon insanın etkilendiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan Demirci, doğal afetlerin fiziki ve maddi hasarların yanı sıra toplumsal ve bireysel olarak ruhsal hasarlar da bıraktığını ifade etti.

Travmanın büyüklüğünün afetin büyüklüğünden ziyade kişiye yaşattığı psikolojik etkisinin büyüklüğü ile ilgili olduğunu söyleyen Demirci, "Büyük afetler büyük travmalar yaratır demek yerine afetler büyük travmalar yaratabilir demek daha doğru olacaktır. Bu travmayla yaşamak kişi için her gün afet yaşamakla aynı anlama gelebilir. Bir doğal afet yıllar boyu bir kez olur, bir travma ise her gün yaşanır" diye konuştu.

Bu doğrultuda Ege Bölgesi’nde yaşanacağı söylenen kasırga haberlerinin toplum üzerindeki etkilerini değerlendiren Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Onur Okan Demirci, "Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'dan gelen kasırga haberleri sonucunda ülkemizde de insanlar bir düzeyde kaygı yaşadı. Kendimizce kasırga için önlemler almaya başladık, birçoğumuzda tedirginlik yarattı. Bu tedirginlik sonucunda günlük düşüncelerimizin önemli bir kısmını kasırga haberlerine ayırdık. Yapılan rahatlatıcı açıklamalar dahi bu tedirginliğimizde azalma yaratmaya yetmedi. İşte doğal afetlerin yaşamımızda daha önce yaşamamış olsak dahi tedirgin edici etkisi bulunmaktadır. Bu etkiler kişiden kişiye göre değişse de daha önce maruz kalmış kişiler daha fazla etkilenmekte, maruz kalmış kişilerin anlattığı öykülerle büyüyen bir nesil de hiç azımsanmayacak derecede bu durumdan etkilenmektedir" şeklinde konuştu.