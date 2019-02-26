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İklim değişikliği stratokümülüsleri yok edebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 12:39 | Son Güncelleme

İklim değişikliği stratokümülüsleri yok edebilir

İklim değişikliğinin, yığın bulut olarak da anılan stratokümülüslerin yok olmasına neden olabileceği bildirildi.

LiveScience'ın haberine göre, karbondioksit seviyelerinin atmosferde milyonda bin 200 parçacığa çıkması halinde, Güneş ışığının yansıtılmasında önemli rol oynayan stratokümülüsler yok olacak.

Bilim adamlarının süper bilgisayar kullandığı model çalışmasında, atmosferde karbondioksit seviyesi milyonda bin 200 parçacığa çıktığında stratokümülüslerin yok olduğu görüldü.

İklim bilimciler, karbondioksit seviyesinin hali hazırda milyonda 410 parçacığa yükseldiğine, mevcut eğilimlerin sürdürülmesi halinde 100 ila 150 yılda milyonda bin 200 parçacığa çıkabileceğine işaret ediyor.

Dünya'nın büyük bölümünü örten alçak seviyedeki buhar topları stratokümülüslerin yok olması halinde gezegende sıcaklığın, mevcut iklim modellerinde öngörülmeyen biçimde çok keskin artacağı vurgulandı. Bu modellere, deniz suyu seviyesinde yıkıcı yükselme ve dünya genelinde buzulların erimesi öngörülerinin bile dahil olduğuna dikkat çekildi.

California Teknoloji Üniversitesi ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Jet İtiş Laboratuvarı'nda görevli bilim adamı Tapio Schneider, "Bu araştırma, iklim modellemede kör noktaya işaret ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın ayrıntıları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
iklim değişikliği stratokümülüsler

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