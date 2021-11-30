HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İklim değişikliği Türkiye'de kış fırtınalarını nasıl etkiliyor?

İklim değişikliği Türkiye'de kış fırtınalarını nasıl etkiliyor?

30.11.2021 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de iki gündür etkili olan şiddetli fırtınadan görüntüler, iklim değişikliğinin etkilerini yeniden gündeme taşıdı. Peki, iklim değişikliğinin etkisiyle kış fırtınaları nasıl değişiyor?

İklim değişikliği Türkiye'de kış fırtınalarını nasıl etkiliyor?

Savrulan çatılar, bir tırın üzerine devrilen yük konteyneri, halatları kopan balıkçı tekneleri, düşen bir elektrik direği ile çok sayıda hasar ve kayıp… Türkiye'nin birçok kesiminde dünden beri hakim olan şiddetli fırtınadan bu görüntüler, iklim krizini görselleştirmek için kullanılan kareleri andırıyor.

Türkiye iki gündür şiddetli fırtınanın etkisi altında. Fırtına, Pazartesi günü itibariyla dört kişinin ölümüne ve 19 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) açıklamasına göre ülkenin batı kıyılarında etkili olan rüzgarın hızı İstanbul'da saatte 130 km'yi aştı.

MGM, 67 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapmıştı.

Fırtınanın tetikleyicisi ne?

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli fırtınanın kaynağı ile ilgili BBC Türkçe'ye konuşan Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, son bir haftada Kuzey Atlantik ve Kuzey Avrupa'da önemli bir basınç rüzgar deseni değişikliği olduğunu ve görece soğuk hava koşullarına, yer yer yüksek basıncın eşlik ettiğini belirtiyor.

Bu sürede istisnai bir soğuk hava dalgasının etkisi altında olan Kuzey Avrupa'da kış aylarının en soğuk ölçüm rekorları kırılıyor. The Guardian'ın haberine göre, Finlandiya'nın Kevo kentinde 23 Kasım'da -29 derece gözlemlenirken, iki gün sonra sıcaklık -32.2 dereceye düştü. İsveç'in Buresjön kentinde 26 Kasım gecesi sıcaklık -34.7 derece olarak ölçüldü. Bu, Kasım ayı için 2010'dan bu yana ölçülen en düşük hava sıcaklığıydı.

Soğuk hava kütlelerinin İspanya'dan Batı Avrupa kıyıları boyunca Akdeniz'e ve Türkiye'ye taşınması, bir süredir nemli ve ılık hava etkisi altındaki ülkenin özellikle batı kesimlerinde şiddetli rüzgar ve fırtınaları tetikledi.

'**Bu tip fırtınaların azalmasını bekliyoruz'**

Türkiye'nin dahil olduğu Akdeniz Havzası, iklim değişikliğinin etkilerinin dünya genelinde en yoğun hissedildiği bölgelerden biri.

Bu bölge aynı zamanda kuraklık ve nem gibi birden fazla fiziksel iklim sistemi koşullarının etkisi altında. Akdeniz Havzası için kuraklığın etkisi ve şiddetinde belirgin bir artış var. Ancak yağışlar için aynı çıkarım yapılamıyor.

Türkiye'de iklim değişikliğinin etkisiyle yaz aylarında yeni yüksek sıcaklık rekorları kırılıyor. Ancak kış aylarında buna benzer bir düşüş yaşanmıyor. Hatta iklim değişikliğinin etkisiyle kış fırtınalarının sayısı ve sıklığının azalması bekleniyor.

BBC Türkçe'ye konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü ve Afet Yönetim Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Kuzey Kutbu'ndaki genel ısınma nedeniyle yerkürede ekvator ve kutuplar arasındaki ısı farkının azaldığını ve bunun bir sonucu olarak Türkiye'de kış fırtınalarının eskisi kadar sık gözlemlenmediğini belirtiyor.

"Daha fazla pastırma yazı gözlemleniyor. Yağış rejimleri değişiyor. Kışın kar yağışları azalıyor. Bunun yerine daha çok ilkbaharda, gök gürültülü, sağanak yağış gözlemleniyor" diyor Kadıoğlu.

Prof. Dr. Murat Türkeş ise son dönemlerde hortum oluşumunda artış gözlemlendiğini belirtiyor. Türkeş, tüm bu kaotik görüntülerin, iklim değişikliğine uyum için daha hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlattığını söylüyor ve ekliyor:

"Doğanın kendini savunma, etkiyi düzenleme ve geciktirme özelliklerini yok ettik. Bunu tersine çevirmeliyiz."

https://www.youtube.com/watch?v=bJMFM\_PWThw&ab\_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Birlikteliği aileler de onayladı! Birlikteliği aileler de onayladı!
PARTNER Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar Eski aşıklar pişti oldu! Dudak dudağalar
Yangına rağmen yemeklerinden vazgeçmedilerYangına rağmen yemeklerinden vazgeçmediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat: Bu sefer indirim geliyor

Araç sahipleri dikkat: Bu sefer indirim geliyor

Köpeklerin parçaladığı çocukla ilgili yeni gelişme

Köpeklerin parçaladığı çocukla ilgili yeni gelişme

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Gaziantep'te infial yaratan görüntü!

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Mansur Yavaş'ı hedef alan Bahçeli'ye jet yanıt: Yedirmeyiz

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

Müslüme'nin dedesi ile Başak Cengiz'in katili aynı hapishanede

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Aldığı milyonluk araç 2 kez yolda kaldı, avukattan ilginç protesto

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Dansözlü eğlenceye bakanlıktan açıklama: Hiçbir alakamız yok

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Türkiye Mersinli nikah memurunu konuşuyor

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.