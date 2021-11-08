HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İklim değişikliği ülke ekonomilerini eritecek

İklim değişikliği ülke ekonomilerini eritecek

08.11.2021 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılan bir araştırma, iklim değişikliğinin bu şekilde devam etmesi durumunda yoksul ülkelerin GSYİH'larının 2100 yılına kadar yüzde 63,9 oranında küçüleceğini ortaya koydu.

İklim değişikliğinin etkilerinin en ağır şekilde görüldüğü yoksul ülkelerin ekonomik geleceği de tehdit altında. Berlin'de bulunan Humboldt Üniversitesinin yaptığı araştırmada incelenen 65 yoksul ülke ve küçük ada devletinde Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYİH) 2050 yılına kadar yüzde 19,6 azalacağı öngörüldü. Araştırmaya göre iklim değişikliğinin beklenen seviyelerde seyretmesi durumunda bu ülkelerde GSYİH'daki azalma 2100 yılına kadar yüzde 63,9'a ulaşacak. Hesaplamalara, küresel ısınma nedeniyle sıcaklığın 2100 yılına kadar sanayi öncesi döneme göre 2,9 santigrat derece artacağı öngörüsü baz alındı.

Ancak araştırmada, uluslararası toplumun hedeflediği 1,5 derece hedefine ulaşılması durumunda bile GSYİH'larda önemli düşüşler kaydedileceği belirtildi.

Buna göre iklim değişikliğine karşı gerekli önlemlerin alınması ve 1,5 derece hedefine ulaşılabilmesi durumunda söz konusu ülkelerde GSYİH'daki azalma 2050 yılına kadar yüzde 13,1, 2100 yılına kadar da yüzde 33,1'i bulacak.

"En ağır etkilenecek kıta Afrika"

Araştırmada küresel ısınma ve iklim değişikliğinden ekonomik olarak en çok etkilenecek on ülkeden 8'inin Afrika kıtasında yer aldığına da işaret edildi. Bu on ülkenin iklim değişikliğindeki mevcut durumun devam etmesi durumunda 2100 yılına kadar GSYİH'larında 2100 yılına kadar yüzde 70'lik düşüşle karşı karşıya kalacağı öngörüldü. İklim krizinden en ağır etkilenecek on ülkenin GSYİH'ları, 1,5 derecelik hedefin tutturulabilmesi durumunda bile yüzde 40 oranında gerilemiş olacak.

Araştırmanın koordinatörlüğünü yapan iklim analisti Marina Andrijevic, iklim değişikliğinin güney yarımküredeki ülkelerin sürdürülebilir kalkınma şanslarını ciddi tehlikeye attığını belirterek şu an alınacak siyasi kararların ülke ekonomilerinin daha da fazla zarara uğramasını önlemek için belirleyici olacağını kaydetti.

"Gerçek kayıplar çok daha yüksek olabilir"

Araştırmadaki öngörülerin sadece küresel sıcaklıktaki beklenen artışa göre hesaplandığını, kuraklık ve seller gibi giderek artan aşırılıkların dikkate alınmadığını belirten Andrijevic, bu nedenle gerçek kayıpların çok daha yüksek olabileceği uyarısı yaptı.

İklim araştırmacısı Friederike Otto da aşırı sıcakların tropik iklime sahip ülkelerde ve Ekvator bölgesinde açık havada çalışmayı imkansız hale getireceğine, bunun da ilgili ülkelerde ek ekonomik zarara neden olacağına dikkat çekti.

AFP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünü kapladı! Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar dikkatGökyüzünü kapladı! Ankara ve İstanbul'da yaşayanlar dikkat
PARTNER Mini değil, süper mini! Gören bir daha baktı Mini değil, süper mini! Gören bir daha baktı
Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

İddialı yarışmacı gözyaşlarıyla MasterChef'e veda etti!

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Son haline beğeni yağdı! Sarı saçlarına veda etti

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

Ordu sokağa indi, güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı!

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Gözler kritik saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Sorun yıllardır çözülemiyor! İki ilin sınırında su gerginliği

Sorun yıllardır çözülemiyor! İki ilin sınırında su gerginliği

Son 15 aydır ilk kez koronavirüsten ölen olmadı

Son 15 aydır ilk kez koronavirüsten ölen olmadı

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

İmamoğlu ve Yavaş aday olacak mı? Kılıçdaroğlu son noktayı koydu

Sağlıklı dişler için hangi ağız bakım suyu kullanılmalı?

Sağlıklı dişler için hangi ağız bakım suyu kullanılmalı?

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Görülmemiş vefa! Annesi için 5 ayda 35 kilo verdi

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

Kritik atamalar Resmi Gazete'de! Erdoğan imzaladı

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

İYİ Partili Türkkan'dan özür videosu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.