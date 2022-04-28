HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İklim Değişikliği Yeni Bulaşıcı Hastalıklara Yol Açabilir

İklim Değişikliği Yeni Bulaşıcı Hastalıklara Yol Açabilir

28.04.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin 2070 yılına kadar hayvan türleri arasında binlerce yeni virüsün yayılmasına neden olacağını ve yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların, hayvanlardan insanlara sıçraması riskini arttıracağını ortaya koydu

İklim Değişikliği Yeni Bulaşıcı Hastalıklara Yol Açabilir

Yeni bir araştırma, iklim değişikliğinin 2070 yılına kadar hayvan türleri arasında binlerce yeni virüsün yayılmasına neden olacağını ve yeni ortaya çıkan bulaşıcı hastalıkların, hayvanlardan insanlara sıçraması riskini arttıracağını ortaya koydu.

Bu durum, en çok, insanlardan hayvanlara ya da hayvanlardan insanlara sıçrayan grip, HIV, Ebola ve Corona gibi öldürücü virüslerin kaynağı olan Afrika ve Asya için geçerli.

Sonuçları bilim dergisi Nature'da yayınlanan araştırmayı yürüten uzmanlar, küresel sıcaklıkların önümüzdeki 50 yıl içinde 2 santigrad derece yükselmesi durumunda, 3 binden fazla memeli türünün nasıl göç edeceğini ve birbirine virüs bulaştıracağını inceledi.

Elde edilen bulgulara göre canlı türleri arasında sadece memelilerde 4 bin kezden fazla virüs yayılımı olabilir. Araştırmaya kuşlar ve deniz hayvanları dahil edilmedi.

Uzmanlar, tüm virüslerin insanlara yayılmayacağını ya da Corona virüsü pandemisi boyutunda bir salgına yol açmayacağını ancak hayvan türleri arasındaki virüs sayısının fazlalığının virüslerin insanlara sıçrama riskini arttırdığını kaydetti.

Araştırma, dünyayı tehdit eden iki kriz olan iklim değişikliği ve bulaşıcı hastalıkları ele alıyor.

Daha önceki araştırma, ormanların yok olmasının, canlı türlerinin soyunun tükenmesinin ve yaban hayvanları ticaretinin insanlardan hayvanlara ve hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklara nasıl yol açtığına odaklanmıştı. Ancak uzmanlar, iklim değişikliğinin hastalıkların bulaşması üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğine ilişkin daha az sayıda araştırma olduğuna dikkat çekiyor.

Araştırmada yer alan uzmanlardan Georgetown Üniversitesi Biyoloji Profesörü Colin Carlson "İklim değişikliği meselesini hayvanlardan insanlara bulaşabilen hastalıklar bağlamında çok fazla ele almıyoruz. Bizim çalışmamız, en acil iki küresel krizi birarada değerlendiriyor" dedi.

İklim değişikliği ve bulaşıcı hastalık uzmanları, gezegenin ısınmasının yeni virüslerin ortaya çıkma riskini arttırdığı konusunda aynı görüşü paylaşıyor.

Nebraska Üniversitesi'nden biyolog ve "Stockholm Paradigması: İklim Değişikliği ve Yeni Hastalıklar" adlı kitabın yazarlarından Daniel R. Brooks, araştırmanın, bulaşıcı hastalık riskinin iklim değişikliğiyle beraber artması tehdidini doğruladığını söyledi.

Çocuk hastalıkları uzmanı ve Harvard Üniversitesi T.H. Chan Halk Sağlığı Fakültesi bünyesindeki İklim, Sağlık ve Küresel Çevre Merkezi direktör vekili Aaron Bernstein, araştırmanın, ısınmanın, yeni bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasında uzun zamandır şüphelenilen rolünü de doğrulandığını kaydetti.

Bernstein "Araştırma, (küresel ısınmayla bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkması arasındaki) karşılaşmaların şimdiden daha sık olarak olduğuna ve bunun nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde meydana geldiğine işaret ediyor" dedi.

Araştırmaya katkıda bulunan uzmanlardan Georgetown Üniversitesi Hastalık Ekolojisi Uzmanı Gregory Albery, bulaşıcı hastalıkların şimdiden iklim güdümlü olarak ortaya çıkması nedeniyle tüm dünyanın, bu konuda daha fazla bilgi sahibi olması ve hazırlık yapması gerektiğini söyledi.

Albery, "Bu durum, iklim değişikliğine ilişkin en iyimser senaryolarda dahi önlenebilir değil" şeklinde konuştu.
Georgetown Üniversitesi'nden Colin Carlson, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için sera etkisi yapan gazların azaltılması ve fosil yakıt kullanımına, kademeli olarak son verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

İklim adaleti örgütü Grassroots Global Justice Alliance'dan Jaron Browne da araştırmanın, Afrika ve Asya ülkelerinde yaşayan insanların deneyimlediği iklim adaletsizliğini gözler önüne serdiğini kaydetti.

Browne, "Afrika ve Asya ülkeleri, virüse maruz kalma riskinin artması tehdidiyle en çok karşı karşıya olan ülkeler. Bu durum, krizin ön saflarında yer alanların, çoğu zaman iklim değişikliğinde en az rol oynayanlar olduğunu biz kez daha gösteriyor" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollandalı 'donör çocuk' 4,5 yıllık mücadele sonunda sperm bağışçısı babasının kimliğini öğrendiHollandalı 'donör çocuk' 4,5 yıllık mücadele sonunda sperm bağışçısı babasının kimliğini öğrendi
Koronavirüs aşısını durduruyorlar! İşte sebebiKoronavirüs aşısını durduruyorlar! İşte sebebi
DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!DEVA Partisi'nin kararına CHP'den ilk yorum!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Aleyna Tilki'den iç çamaşırlı poz! "Bebek misin?"

Şahap Kavcıoğlu'na sert sözler! 'Meteoroloji Genel Müdürlüğüne git, staj yap'

Şahap Kavcıoğlu'na sert sözler! 'Meteoroloji Genel Müdürlüğüne git, staj yap'

"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt

"Eşimle para karşılığı beraber oluyorum" itirafına bomba yanıt

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bu belirtilerden biri bile varsa hastaneye koşun!

Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...

Bir ülke onu arıyor! 8 milyon euro ile kaybolan Yasemin...

DEVA'nın seçim çıkışına 'altılı masa'dan karşılık! 'Önce biz yaptık'

DEVA'nın seçim çıkışına 'altılı masa'dan karşılık! 'Önce biz yaptık'

İlginizi Çekebilir

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

“Sana bir sürprizim var” dedi! Gözlerini bağlayarak...

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Fotoğraflarını satmak için eğitimini bıraktı! “Ailem kovdu”

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Mucizevi karışımı içen doktor yüzü görmüyor

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fenomenin isyanı şaşırttı! “Çok güzel olduğum için...”

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.