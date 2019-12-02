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İklim Değişikliği Zirvesi'nde AB'den iklim yasası açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 18:43 | Son Güncelleme

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, ilk Avrupa iklim yasasını mart ayında AP'ye sunacaklarını açıkladı

MADRİD (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, AB'nin "iklim değişikliğiyle mücadelesini geri dönüşü olmayan bir yola sokmak için gelecek mart ayında Avrupa Parlamentosu'na bir yasa sunacaklarını" açıkladı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen 25. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na katılan AB Komisyonunun yeni başkanı Von der Leyen, "Avrupa iklim yasasını çıkaracaklarını" söyledi.

İklim Değişikliği Zirvesi'nin genel kurulunda konuşan Von Der Leyen, AB'nin iklim değişikliğine karşı önlemlerini ilk kez Avrupa yasası olarak geri dönüşü olmayan bir çizgiye taşıyacaklarını duyurdu.

AB Komisyonu Başkanı, çıkaracakları yasayla AB ülkelerinin temiz ve uygun bir enerji kullanımına geçeceğini, enerji dolaşımını güçlendireceğini ve biyoçeşitlilik stratejisi oluşturacağını ifade etti.

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AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı İklim değişikliğiyle mücadele İspanya

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