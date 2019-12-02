''İklim değişikliğinde dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerliyoruz''

Konferansın hedefleri arasında küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması yer alıyor.Birleşmiş Milletler (BM) İklim Konferansı'na katılan 196 ülkeden delegeler Paris Anlaşması çerçevesinde 2020 yılına kadar hayata geçirmeyi planladıkları iklim koruma tasarılarını sunacak. 2015 yılı sonunda kabul edilen Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmanın bu yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulmasını ve fosil yakıt kullanımını azaltarak yenilenebilir enerjiye yönelmeyi hedefliyor.

Zirvenin ana temalarından bir diğeri ise uluslararası ticaretin iklime zarar vermeden hangi kurallara göre işleyebileceği sorusu olacak. Diğer yandan iklim değişikliği nedeniyle meydana gelen ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi mali zararlara sebebiyet veren kuraklık ya da fırtına gibi doğa olayları da tartışılacak.

''Geri dönüşü olmayan nokta artık uzakta değil''

Konferansın ilk gününde açılış konuşmasını BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yapması bekleniyor. Konferans öncesinde konuşan Guterres, ''Son beş yılda kaydedilen hava sıcaklıkları şimdiye kadar görülen en sıcak rakamlar oldu. Bunlar artık ufukta iklim değişikliğiyle mücadelede geri dönüşün olmadığının belirtileri'' ifadelerini kullandı.