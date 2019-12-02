 ‘İklim Değişikliğinde Dönüşü Olmayan Noktaya İlerliyoruz’ 

Pazartesi günü Madrid’de başlayan BM İklim Zirvesi’nde konuşan Genel Sekreter Antonio Guterres, hükümetlerin iklim değişikliğini görmezden gelmesinin geri dönüşü olmayan bir noktaya gelinmesi riskine neden olduğunu söyledi.

İki hafta boyunca sürecek zirvenin 2015’te yapılan ve küresel ısınmayı dizginlemeyi hedefleyen Paris İklim Anlaşması’nı desteklemesi amaçlanıyor. Kutup bölgeleri, Amazon ormanları ve Avustralya’daki yangınlardan sert tropik kasırgalara kadar bu yıl yaşanan çok sayıda iklim kaynaklı felaket de zirvede gündeme gelecek.

Sera gazı salımının önlenmesinin başta gelen savunucularından olan Guterres, hükümetlere bu konuda öncü olmaları ve düzenlemeleri izlemeleri çağrısı yaptı.

Guterres, zirveye katılan delegelere Paris Anlaşması’ndaki karbondioksit emisyon ticareti sorununa çözüm getirmeleri çağrısında da bulundu.

Bilim adamlarına göre Paris Anlaşması kapsamında verilen sözler küresel ısınmanın, suların yükselmesi, kuraklık ve fırtınalar gibi tehlikeli sonuçlarına yol açan etkilerini vertaraf etmeyi sağlayacak eylemleri hayata geçirme konusunda yetersiz kalıyor.