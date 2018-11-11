HABER

"İklim değişikliğinden en fazla Çukurova etkilenecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 11:10 | Son Güncelleme

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi Başkanı Samet Serttaş: - "Türkiye'de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin başında Akdeniz Bölgesi, Çukurova geliyor" - "Çukurova'da yağış alma dönemleri düzensiz olmasına rağmen yeteri kadar yağış görülüyor fakat buharlaşma çok fazla. Çukurova, gün içindeki sıcaklık arttığı için ne kadar yağış alırsa alsın, su hızlı şekilde buharlaşıyor"

MUSTAFA ÇALKAYA/MEHTAP YILMAZ - Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, iklim değişikliğinin gelecek 10 yılda tarımsal verimliliği yüzde 2 azaltacağını belirterek, "Türkiye'de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin başında Akdeniz Bölgesi, Çukurova geliyor." dedi.

Serttaş, AA muhabirine, iklim değişikliğinin tarımsal verimliliğe etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Samet Serttaş, bu konuda yapılan araştırmaların, iklim değişikliğinin gelecek 10 yıl içinde tarımsal verimlilikte yüzde 2 azalışa yol açacağını gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin iklim değişikliğinden etkilenecek ülkelerin başında geldiğini belirten Serttaş, etkinin bölgelere göre değişebileceğini dile getirdi. Serttaş, "Çukurova ile Karadeniz bölgelerinin iklim değişikliğinden etkilenmeleri çok farklı olabilir. Burada mesele yağışların azalması veya yağış zamanlamasının değişmesi değil, gece sıcaklıklarının don derecesine yaklaşması çok önemli. Çünkü bitkilerin gelişim sürecinin önemli bir kısmı gece gerçekleşiyor." diye konuştu.

Türkiye'de iklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgelerin başında Akdeniz Bölgesi'nin, Çukurova'nın geldiğini savunan Serttaş, "Çukurova'da yağış alma dönemleri düzensiz olmasına rağmen yeteri kadar yağış görülüyor fakat buharlaşma çok fazla. Çukurova, gün içindeki sıcaklık arttığı için ne kadar yağış alırsa alsın, su hızlı şekilde buharlaşıyor. Yani günün sonunda, tarımda elimizde kalan su azalıyor." ifadesini kullandı.

- Tarım 4.0 teknolojilerine vurgu

Serttaş, iklim değişikliğinin çok yönlü ele alınması gerektiğini, özellikle tarım üzerine etkilerinin ölçülebileceği araştırmalar yapılmasının tüm canlı varlığın geleceği için önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, iklim değişikliğinden kaynaklı tarımsal verimlilik kaybını önleme noktasında öncelikle verilerin toplanacağı bir sisteme ihtiyacı olduğunu dile getiren Serttaş, bu çerçevede çok sayıda meteoroloji istasyonu kurulması ve verilerin analiziyle geleceğe yönelik daha doğru değerlendirmelerin yapılabileceğini ifade etti.

Serttaş, iklim değişikliğinden daha az etkilenmek için suya daha az ihtiyaç duyan bitkilerin tercih edilebileceğini, tarımsal desteklerin de bu yönde güncellenebileceğini aktardı.

Tarımda kullanılan teknolojilere de değinen Serttaş, şunları kaydetti:

"Sulama sistemlerinde Tarım 4.0 teknolojileri öne çıkıyor. Mesela toprağın yaklaşık 30 santimetre altına gömülen sulama sistemleri var. Bu tür sistemler, Türkiye için çok uygun bir metot olabilir. Çünkü Türkiye'de toprağın üstünde buharlaşma çok fazla. Teknolojiyle birlikte gelişen bu sistemlerde, cep telefonunuzdan toprağınızı sulayabiliyorsunuz, gübreleyebiliyorsunuz, hatta böcek ilacı bile kullanabiliyorsunuz. Türkiye'de çiftçilerimizin geneline maliyetleri nedeniyle ulaşamayan tarım teknolojilerinin etkin kullanılabilmesi için arazilerimizin mutlaka büyütülmesi gerekiyor."

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
- İstanbul Maratonu başladı- İstanbul Maratonu başladı
Antalya Gebizliler Kocaeli Gebzeli çıktıAntalya Gebizliler Kocaeli Gebzeli çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gıda İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi iklim değişikliği Samet Serttaş

En Çok Okunan Haberler

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

18 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşı tarafından kafası taşla ezilerek öldürüldü!

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

ABD ve Türkiye arasındaki gerginliğin ardından Erdoğan ve Trump'tan dikkat çeken kareler!

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

BKM oyuncusu Zeynep Koçak'ı bir de şimdi görün

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

MYK'dan flaş karar! Yeterlilik belgesi olmayan 12 ay sonra çalıştırılamayacak

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Ahmet Hakan'dan Diyanet'e Kadir Mısıroğlu tepkisi

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

Türkiye'den İsrail'in kararına çok sert tepki: Reddediyoruz

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi duyurdu! Hakkari'deki patlamada şehit sayısı yükseldi

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Şırnak'ta valilik bahçesi dahil 10 ayrı askeri bölgeye İHA'lar düştü!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Ölüm yıl dönümünde Atatürk'e büyük saygısızlık!

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Atatürk anmasında Konya Valisi'nden 'Hepsini görevden alın' talimatı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da dalgıçlar denizden küvet çıkardı

Bodrum'da dalgıçlar denizden küvet çıkardı

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

Taksicinin turist kadını taciz ettiği anlar kamerada

İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü

İstiklal Caddesi'nde ilginç görüntü

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!

Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı!

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

İbrahim Tatlıses'e hurda uçak satan İbrahim Faruk Bayındır ile ilgili flaş gelişme

Kahramanmaraş'ta dehşet evi: 3 ölü!

Kahramanmaraş'ta dehşet evi: 3 ölü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.