İklim değişikliğine çare ormanlaştırma

İsviçreli bilim insanlarına göre ormanlaştırma karbondioksit salınımlarının üçte ikisini azaltabilir.Küresel ısınma nedeniyle ülkeler sera gazı salınımlarını azaltmak için mücadele verirken, bilim insanları İsviçre'deki Zürih Teknik Üniversitesi'nin "Bilim" dergisinde yayımlanan araştırmada ormanlaştırmanın karbon salınıma çare olabileceğini açıkladı.

Araştırmaya göre ormanlaştırmanın şimdiye kadar insanlığın neden olduğu karbondioksit salınımlarının üçte ikisini azaltma potansiyeli bulunuyor. Araştırma dünyada hangi bölgelerde ormanlaştırma çalışması yapılabileceğini ve bunun ne kadar karbon gazını etkisiz hale getireceğini gösterdi.

Bu bağlamda araştırmacılar küresel ısınmanın en fazla 1,5 °C ile sınırlandırılması hedefinin tutturulabileceğini aktarıyor. Söz konusu araştırmaya göre bu hedefe ulaşmak için yaklaşık bir milyar hektar alanın ağaçlandırılması gerekiyor. Araştırmacılar dünyada şu an 2 milyar 800 milyon hektar alanın ağaçlandırılmış olduğunu belirtiyor ve 900 milyon hektarlık ormanlaştırmanın daha mümkün olduğunu savunuyor.