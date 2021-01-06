HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İklim değişikliğine karşı iglolu çözüm

İklim değişikliğine karşı iglolu çözüm

06.01.2021 15:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İklim değişikliğine karşı iglolu çözüm

İranlı Sajjad Navidi adlı mimar geliştirdiği, Penguen Koruma Sistemi'yle küresel ısınmanın neden olduğu buzulların erimesi ve penguenlerin yaşam koşullarını kolaylaştırmayı başardı.

İranlı Sajjad Navidi adlı mimar iklim değişikliğinden etkilenen penguenler için harekete geçti.

Sajjad Navidi, mimari tasarımıyla hem buzulların erimesini durdurmaya hem de penguenlerin tabitatını korumayı amaçlayan, igloları kullanarak iki parçalı bir tasarım geliştirdi.

İglonun bir kubbesini buz üstünde bir diğerini ise su altında olacak şekilde diyazn etti.

Böylelikle Navidi, penguenler için güvenli barınaklar inşaa etmeyi amaçladı. Sualtındaki yapı, buzun erimesini durdurmak için soğutma sistemi özelliğine sahip olduğu ifade edildi.

6eoJnURBSE-5PBt8SXpbgQ

Yapıya takılacak bir sarkaçla, çevredeki buzu soğutmak için fanlara güç veren bir elektrikli sistem geliştiren İranlı mimar,böylelikle buzulların erimesinin durdurmayı başardı.

Penguen Koruma Sistemi' adı verilen konsept ile Navidi, penguenlerin yaşam alanlarını korurken buzunun erimesini de durdurma amacına başarıyla ulaştığı kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı Yılın aşk bombası! Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir itirafı
Zabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yoluZabıta nasıl olunur? Sözleşmeli, KPSS ile zabıta olmanın yolu
Fransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktıFransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

Ünlü şeften Serhat itirafı: Bir yarışmacı sözleşmeyi imzalamayınca...

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Mart ayında görevi bırakacağım

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İstanbul'da iki ilçede gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

Koronavirüs aşısı olmayana 'kamu yasağı' gündemde

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

FETÖ'nün kritik isimleri Salih Fidan ile Samet Güre yakalandı

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

Kızlardan 'sevgili' dayağı! Birbirlerine girdiler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Diğer Haberler

Bir aşıdan daha iyi haber geldi!

Bir aşıdan daha iyi haber geldi!

Fransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı

Fransa’da arkeolojik kazıdan 41 bin yıllık Neandertal kalıntısı çıktı

Koronavirüs için yeni tedavi umudu! 10 kişiden 9'unda etkili oldu

Koronavirüste yeni tedavi 10 kişiden 9'unda etkili oldu

Mahkemeden Assange hakkında yeni karar

Mahkemeden Assange hakkında yeni karar

Almanya'da vahim tablo: Krematoryumlar cesetlerle doldu

Almanya'da vahim tablo: Krematoryumlar cesetlerle doldu

Çin'den salgının kaynağını araştırmak isteyen DSÖ uzmanlarına vize engeli

Salgının kaynağını araştırmak isteyen DSÖ uzmanlarına engel

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.