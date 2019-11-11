HABER

İklim değişikliğinin denizlere etkisi konuşulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 13:28 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği sorunu 13 Kasım Çarşamba günü ‘iklim değişikliğinin denizlere etkisi ve denizcilik sektörü’ başlıklı kurultayda tartışılacak.

İklim değişikliğinin denizlere etkisi konuşulacak

İSTANBUL, (DHA)- Dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği sorunu 13 Kasım Çarşamba günü ‘iklim değişikliğinin denizlere etkisi ve denizcilik sektörü’ başlıklı kurultayda tartışılacak. İklim sorununa karşı gösterdiği duyarlılıkla tanınan 12 yaşındaki Samra Samer etkinliğe katılarak iklim grevinin nedenlerini ve amaçlarını anlatacak.

Deniz Kültürü Derneği ve Nişantaşı Üniversitesi’nin iş birliği ve İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın desteği ile denizcilik sektöründe ikinci kez düzenlenecek olan ‘İklim Değişikliği Kurultayı’ son yıllarda tüm dünyayı etkisi altına alan iklim değişikliği sorununu gözler önüne sermeyi hedefliyor. Doğal felaketler nedeniyle her yıl 26 milyon kişinin yerinden olduğu ve önümüzdeki 35 yıl içerisinde dünyanın her yerinde deniz seviyesinin yükseleceği gerçeği üzerinden, gelecek yıllarda denizcilik sektörünün ve denize kıyısı olan ülkelerin nasıl etkileneceği tartışma konuları arasında yer alacak.

Bürokratlar, Deniz Ticaret Odası, armatörler, tersane sahipleri ve yöneticileri olmak üzere denizcilik sektörünün tüm bileşenlerinin katılacağı kurultayda medyanın toplum üzerindeki etkileri de ele alınacak. Kurultaya birçok gazeteci de konuşmacı olarak katılacak. İklim değişikliği konusunda toplum üzerinde medyanın etkilerinin konuşulacağı ilk panele Gökhan Abur, Meliha Okur, Oğuz Haksever, Mahmut Övür, Ogün Yıldız ve Serkan Ocak katılacak. İklim sorununa karşı gösterdiği duyarlılıkla dünyada başlayan kitlesel harekete Türkiye’den ilk ses veren isimlerden olan 12 yaşındaki Samra Samer de etkinliğe katılarak öncülük ettikleri iklim grevinin nedenlerini ve amaçlarını anlatacak.

STK’lar, devlet kurumları ve sektör temsilcilerinin katılacağı kurultayda, iklim değişikliği tehdidi altındaki denizler konusu gündeme getirilerek yapılan çalışmalar anlatılacak. Son yıllarda artan iklim değişikliği sorununun, önümüzdeki yıllarda ülkemizdeki denizleri nasıl etkileyeceği masaya yatırılacak. Denizcilik sektöründe yeni iklim düzeni için yapılan yatırımların da konuşulacağı kurultayda, iklim değişikliğinin insan sağlığına ve doğaya etkileri ise bir diğer konu başlığını oluşturuyor.

İklim değişikliği kurultayı özellikle çevre konusunda farkındalık kampanyalarına katılmış kişilerin çabalarını da görünür kılmayı amaçlıyor. Bu nedenle kurultay sonunda bu konu için katkı yapan gazeteci, sanatçı, televizyoncu, denizcilik sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara da özel bir törenle 'Deniz Yıldızı Çevre Ödülü' verilecek.

10 Kasım töreninde skandal! Soruşturma başlatıldı10 Kasım töreninde skandal! Soruşturma başlatıldı
Eş katili, komşusuna ters kelepçe takıp cinsel saldırıda bulunmuşEş katili, komşusuna ters kelepçe takıp cinsel saldırıda bulunmuş
İzmir'deki Gaziantep Günleri'ne yoğun ilgiİzmir'deki Gaziantep Günleri'ne yoğun ilgi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeşil pasaportta limit değişti

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Emniyet Müdürlüğünün bahçesi lüks araç galerisine döndü!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Ünlü tarihçinin çantasından kadın kolu çıktı!

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Almanya'da bir ilk! Türk kökenli siyasetçi seçimi kazandı

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Tecavüzle suçlanan ünlü isme kucak dansı yaptı!

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

Bursa'da bin polisle şafak operasyonu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Caner Taslaman hakkında suç duyurusu

Naim Süleymanoğlu'nun kızlarından Taslaman hakkında suç duyurusu

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Okul tatil edildi

İzmit'te bir okulda yangın paniği! Eğitime bir gün ara verildi

MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

MSB duyurdu: 4'üncü ortak kara devriyesi başladı

Adana'dan çok acı haber! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Çok acı! Sınıfta bayılan lise öğrencisi kurtarılamadı

Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti! Mümtaz Soysal kimdir?

Mümtaz Soysal hayatını kaybetti

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı Türkiye'den sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.