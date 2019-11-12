İklim değişikliğiyle mücadele

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü bünyesinde, BEBKA teknik desteği ile kentteki paydaşlara ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Konularından Kapasite Geliştirme’ eğitimi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı küresel ölçekte yürütülen iklim değişikliği ile mücadele çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla 2014 yılı temel alınarak Bursa’daki sera gazı emisyon kaynaklarının belirlenmesi ve azaltım tedbirlerinin oluşturulması amacıyla Bursa Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlanmıştı. Konuyla ilgili olarak ulusal ölçekte öncü rol alan Büyükşehir Belediyesi, bu süreçte iklim değişikliği alanında yürütülen çalışmaların uluslararası boyuta taşınması ve diğer belediyelerle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması amacıyla 2016 yılında, sera gazı emisyonlarından arınmış, küresel ısınmayla savaşan, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımını özendiren kentler oluşturmayı hedefleyen Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesine (Covenant of Mayor) katılım sağladı. Sözleşme kriterleri doğrultusunda 2017 yılında Bursa ili sera gazı envanteri revize edilerek “Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planı” hazırlandı.

Envanter sonuçlarına göre Bursa ili toplam karbon ayak izi 13,2 milyon tonun üzerinde belirlenirken, salım envanterinde en büyük payı yüzde 31 ile sanayiye ait yakıt ve elektrik tüketimi aldı. Bu değeri yüzde 22 ile konutlara ait yakıt ve elektrik tüketimi. Yüzde 19 ile kent ulaşımı takip etmiştir. Türkiye’nin toplam sera gazı salımlarında ise Bursa, yüzde 2,7’lik bir pay oluşturdu. Kentteki tüm paydaşlarla yapılan birebir görüşmeler ve çalıştaylardan elde edilen veriler doğrultusunda katılımcı bir süreçle hazırlanan “Bursa Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Uyum Planı” kapsamında sera gazı emisyonun azaltılmasına yönelik olmak üzere 7 farklı sektörde azaltım önlemleri belirlenirken, Bursa’nın iklim değişikliğine bağlı sıcak hava dalgaları, kuraklık, sel, heyelan gibi doğal afetler konusunda daha dirençli hale getirilmesine yönelik İklim değişikliği uyum stratejileri geliştirildi. Bu çerçevede Bursa, ulusal ölçekte iklim değişikliği uyum stratejilerini geliştiren ilk kent oldu.

İklim değişikliği çalışmalarının tarımdan gıdaya ulaşımdan atığa kadar farklı sektörleri ilgilendiren bir konu olması sebebiyle kentteki bütün paydaşların iştirakiyle ortak bir bilinçle çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor. Bu bağlamda Bursa’nın kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla ‘Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği Konularında Kapasite Geliştirme’ projesi için BEBKA’dan teknik destek alınarak, çeşitli eğitim programları düzenleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından BEBKA’nın teknik desteğiyle düzenlenen Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği konulu eğitimde konunun paydaşları bilgilendirildi. Dr. Damla Özekan tarafından verilen toplam 4 gün süren 24 saatlik eğitim programı kapsamında konu tüm yönleriyle ele alındı. ‘İklim Değişikliği Kavramı ve Politikalar, Sera Gazı Envanter Hesaplaması ve Kurumsal Sorumluluklar, Sektörel Boyutta İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Enerji, İklim Değişikliğine Uyum, Dirençli Kent, İndikatörler’ gibi konu başlıkları üzerinde bilgi paylaşımında bulunulmuş olup Bursa ölçeğinde iklim değişikliği çalışmalarının daha etkin yürütülmesi hususunda çözüm önerileri geliştirildi. 20 farklı kurumdan 40 kişinin katılım sağladığı eğitim programı iklim değişikliği ve enerji verimliliği alanında çalışan kişi ve kurumlar arası diyalogun gelişmesi, işbirliklerinin oluşmasına ve konuyla ilgili kurumsal kapasitenin gelişerek Bursa ölçeğinde güçlü bir altyapı oluşturulmasına katkı sağladı.

