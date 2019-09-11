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İklim değişikliğiyle mücadelede örnek tesis

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:58 | Son Güncelleme

Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri’ni gezen Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı’ndan Çevre Mühendisi Gökhan Öktem, “Bizim de iklim değişikliği konusunda yapmaya çalıştığımız faaliyetlerden birisi de bu.

İklim değişikliğiyle mücadelede örnek tesis

Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri’ni gezen Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı’ndan Çevre Mühendisi Gökhan Öktem, “Bizim de iklim değişikliği konusunda yapmaya çalıştığımız faaliyetlerden birisi de bu. Doğaya en az zarar verebilmek amacıyla bu tarz tesisleri teşvik ediyoruz. Bu konuda karşımızda örnek bir tesis var” dedi.
Avrupa Birliği - Türkiye mali iş birliği kapsamında finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi (İklimin)” kapsamında; ülkede iklim değişikliği ile yerel ölçekte mücadelenin hız kazanması, yerel ölçekte farkındalığın arttırılması ve kapasite geliştirilmesi amacıyla 20 ilde düzenlenen iklim değişikliğine uyum sürecinde farkındalığın arttırılmasına yönelik eğitimlerden biri de Edirne’de gerçekleştirildi.
Edirne’de 11.’si gerçekleştirilen İklim Değişikliği Eğitimi’ne kentte faaliyet gösteren ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kalkınma ajansları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin temsilcilerinin yanı sıra Tekirdağ ve Kırklareli’den de temsilciler katıldı.
Bu eğitim kapsamında katılımcılar, EDİKAB üyesi belediyelerin ve İl Özel İdare’ye bağlı 96 köyün çöplerinin bertaraf edildiği ve çöpten ürettiği elektrik ile de sayılı tesislerden biri olan Edirne Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesislerini inceledi.
Çevre Bakanlığı İklim Değişikliği ve Uyum Dairesi Başkanlığı’ndan Çevre Mühendisi Gökhan Öktem, “Bizim de iklim değişikliği konusunda yapmaya çalıştığımız faaliyetlerden birisi bu. Doğaya en az zarar verebilmek amacıyla bu tarz tesisleri teşvik ediyoruz. Bunun gibi biyoatık tesisleri, metan tesisleri ve bunların atmosfere vermiş oldukları salınımları mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. Burada örnek bir tesis var karşımızda. Hem elde edilen metan gazını elektriğe çeviriyor hem de sera gazına olan etkisini minimuma indiriyor. Ülkemizde bu tesis gibi birçok tesis var. Bunu biz bakanlık olarak denetliyoruz. Bununla ilgili yönetmeliklerimiz var. Yönetmelikler ile bu tesisleri kontrol ediyoruz. Böyle bir tesisimiz var, ülkeye faydalı bundan sonra da böyle çalışmaya devam edecek” dedi.
Üç gün süren eğitim kapsamında katılımcılar, İklim Değişikliğinin Bilimsel Temelleri, Türkiye’ye etkileri, Türkiye’nin İklim Politikası: İklim Değişikliği ile Mücadele Unsurları, Uluslararası Boyut, Yasal ve Kurumsal Yapı, İklim Değişikliği ve Türkiye Tarımı Etkileşimi, Kentler ve İklim Değişikliği: Türkiye’de Atık, Atıksu ve Hava Yönetiminde İklim Değişikliği ile Yerelde Mücadele, Kentler ve İklim Değişikliği: Yerel İklim Eylem Planları, İklim Değişikliği ile Mücadelede Gençliğin Sorumluluğu konularında bilgilendirilecek.

İklim değişikliğiyle mücadelede örnek tesis

İklim değişikliğiyle mücadelede örnek tesis

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