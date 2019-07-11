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İklim değişikliğiyle mücadeleye Karadeniz'den başlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan ve Trabzon, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve Artvin illerini kapsayan "Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı"nın detayları, Bakan Murat Kurum tarafından yarın Trabzon'da açıklanacak - Karadeniz Bölgesi'nin ardından 6 ay içerisinde diğer altı bölge için de eylem planı hazırlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, ilklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan ve 6 ili kapsayan "Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı"nın detayları yarın Trabzon'da açıklanacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarında olduğu gibi Türkiye'de de küresel iklim değişikliğinin birtakım etkileri hissediliyor.

İklim değişikliğinin bir etkisi olarak Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mücadele noktasında çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından, öncelikle iklim değişikliğinden en çok etkilenen Trabzon, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve Artvin illerini kapsayan "Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı" hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yarın Trabzon'da ilgili yetkililerin de katılımıyla mücadele planının detaylarını açıklayacağı bir toplantı yapacak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkati çekilecek.

Dört önemli başlık altında birçok maddenin açıklanacağı toplantıda, iklim değişikliğinin dünya ve Türkiye'deki etkisi ve mücadele noktasında Bakanlık olarak yapılan çalışmalar konuşulacak.

- Diğer bölgeler için de eylem planı hazırlanacak

Bakanlık tarafından, Karadeniz Bölgesi'nin ardından 6 ay içerisinde diğer altı bölge için de eylem planı hazırlanacak.

Öte yandan, 20 Haziran'da Araklı ilçesindeki sel ve heyelan bölgesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere "Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ilimizde dere güzergahı üzerindeki şu an iklim değişikliği sebebiyle olmaması gereken binaların tespitini de bir ay içinde tamamlayacağız. İnşallah 4 ilimizde bu tespitleri yapıp vatandaşlarımızı sağlam, güvenli konutlarına taşıma sürecine ve yeni inşaatların yapım sürecine bu yıl içinde başlamak istiyoruz." açıklamasını yapan Kurum, yarın gerçekleştirilecek toplantıda, bu konuda gelinen nokta ve yol haritasına ilişkin bilgi verecek.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı

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