İklim değişikliğiyle mücadeleye Karadeniz'den başlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, ilklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hazırlanan ve 6 ili kapsayan "Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı"nın detayları yarın Trabzon'da açıklanacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarında olduğu gibi Türkiye'de de küresel iklim değişikliğinin birtakım etkileri hissediliyor.

İklim değişikliğinin bir etkisi olarak Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, mücadele noktasında çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından, öncelikle iklim değişikliğinden en çok etkilenen Trabzon, Samsun, Ordu, Rize, Giresun ve Artvin illerini kapsayan "Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı" hazırlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yarın Trabzon'da ilgili yetkililerin de katılımıyla mücadele planının detaylarını açıklayacağı bir toplantı yapacak ve iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkati çekilecek.

Dört önemli başlık altında birçok maddenin açıklanacağı toplantıda, iklim değişikliğinin dünya ve Türkiye'deki etkisi ve mücadele noktasında Bakanlık olarak yapılan çalışmalar konuşulacak.