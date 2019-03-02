İklim değişiklikleri meteorolojik afetleri getirdi

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL / HAKAN ŞAHİN - Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, iklim değişikliklerinin afet konusunda yeni riskler oluşturduğunu söyledi.

Türk Kızılayı Tekirdağ Şubesi olağan kongresi için kente gelen Kınık, AA muhabirine, afetlerin yaygınlaştığı ve şekil değiştirmeye başladığını söyledi.

İklim değişikliklerine bağlı afetlerin son zamanlarda daha da arttığını ifade eden Kınık, "Türkiye'deki afet konusundaki riskler her geçen gün artmakta. Özellikle meteorolojik afetler dediğimiz iklim değişikliğine bağlı afetler noktasında yeni bir takım tehlikelerle karşı karşıyayız. Daha önce görmediğimiz tropikal iklimlerde gördüğümüz hortum, aşırı yağmurlar ve kuraklıklar yeni riskler oluşturdu." diye konuştu.

- "Vatandaş afet riskini bilmeli"

Deprem gerçeğinin de geriye atılmaması gerektiğini ve vatandaşın her zaman bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kınık, şunları kaydetti:

"Ülkemizde sismik risk, yani deprem afeti temelli risklerde de özellikle şehirlerdeki nüfus artışı ve şehirlerdeki yapı stokunun maalesef kalitesizliğinden dolayı da bu tehlikelerin oluşturduğu risk çok çok yükselmiş durumda.