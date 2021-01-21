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İklim Elçisi Kerry'den "Önlemler Arttırılmalı" Mesajı

21.01.2021 23:52 | Son Güncelleme:
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İklim Elçisi Kerry'den "Önlemler Arttırılmalı" Mesajı

ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele özel temsilcisi John Kerry, iklim değişiklikliğiyle mücadele etmek için atılan küresel adımların hızlandırılması ve dünyanın kömür ve diğer fosil yakıtlara olan bağımlılıktan kurtulmak için daha mücadeleci olması gerektiğini söyledi

ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele özel temsilcisi John Kerry, iklim değişiklikliğiyle mücadele etmek için atılan küresel adımların hızlandırılması ve dünyanın kömür ve diğer fosil yakıtlara olan bağımlılıktan kurtulmak için daha mücadeleci olması gerektiğini söyledi.

Kasım ayında İskoçya'da düzenlenmesi planlanan uluslararası iklim konferansına atıfta bulunan Kerry, "Glasgow'daki konferansın başarısızlıkla sonuçlanması gibi bir seçenek yok" dedi. Kerry, bu sözleri, İtalya'nın Milano kentinde G-20 grubunun iş dünyası liderlerinden oluşan B-20 grubunun düzenlediği online etkinlikte sarfetti.

Başkan Biden tarafından ilk kez oluşturulan bu üst düzey makamın ilk temsilcisi olan Kerry, bu makamda ilk kez yaptığı konuşmasında, eski Başkan Trump döneminde Paris İklim Anlaşması'ndan çıkan Amerika'nın küresek iklim masasına "alçakgönüllülükle" yeniden oturduğunu söyledi.

Temiz enerji kaynaklarının daha çok kullanılması gerektiğini vurgulayan Başkan Biden, görevdeki ilk gününde, Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olması için bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Amerika anlaşmaya 19 Şubat'tan itibaren katılacak.

Amerika, Çin'in ardından dünyada sera etkisi yapan gazların atmosfere en çok salındığı ikinci ülke. Eski Başkan Obama döneminde müzakere edilen Paris İklim Anlaşması, 2050 yılına kadar küresel karbon salınımını sıfıra indirmeyi amaçlıyot.

Obama döneminde ABD Dışişleri Bakanı olarak görev yapan John Kerry, kömür ve diğer fosil yakıtların kullanımının azaltılması gerektiğini söyledi, yabancı ülkelerde kömür santralları kurulmasına mali destek sağlayan ya da kendi yeni kömür santrallarını inşa eden ülkelere çağrıda bulundu.

Kerry, "Bazı ülkeler kömür santrallarına fon sağlıyor. Bazılarıysa kömür santralı kapasitesini arttırıyor. Çok açık konuşayım: Kirli seçeneklerden hızla uzaklaşmalıyız" dedi.

Kerry buna ek olarak, ülkelerin kömür tüketimini mevcut orandan beş kat daha hızlı azaltması, ağaçla örtülü alanlar beş kat, yenilenebilir enerji kullanımını ise altı kat daha hızlı arttırması ve elektrikli araçlara geçişi 22 kat daha hızlı gerçekleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Karbondan uzaklaşma hedeflerini hızlandırmak için özel sektörün hükümetlere destek olması gerektiğini belirten Kerry, "İçinde bulunduğumuz on yıl içinde 2030'a kadar dünyanın temiz enerji sistemlerine yıllık 1 trilyon dolardan fazla yatırım yapması gerekecek" şeklinde konuştu.

Biden yönetiminin iklim elçisi, "iklim değişikliğini geri çevirme ve çocuklarımıza refah içinde, sağlıklı ve güvenli bir dünya bırakma yolunda" dünyaya harekete geçme çağrısında bulundu.

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