İklim Elçisi Kerry'den "Önlemler Arttırılmalı" Mesajı

ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele özel temsilcisi John Kerry, iklim değişiklikliğiyle mücadele etmek için atılan küresel adımların hızlandırılması ve dünyanın kömür ve diğer fosil yakıtlara olan bağımlılıktan kurtulmak için daha mücadeleci olması gerektiğini söyledi.

Kasım ayında İskoçya'da düzenlenmesi planlanan uluslararası iklim konferansına atıfta bulunan Kerry, "Glasgow'daki konferansın başarısızlıkla sonuçlanması gibi bir seçenek yok" dedi. Kerry, bu sözleri, İtalya'nın Milano kentinde G-20 grubunun iş dünyası liderlerinden oluşan B-20 grubunun düzenlediği online etkinlikte sarfetti.

Başkan Biden tarafından ilk kez oluşturulan bu üst düzey makamın ilk temsilcisi olan Kerry, bu makamda ilk kez yaptığı konuşmasında, eski Başkan Trump döneminde Paris İklim Anlaşması'ndan çıkan Amerika'nın küresek iklim masasına "alçakgönüllülükle" yeniden oturduğunu söyledi.

Temiz enerji kaynaklarının daha çok kullanılması gerektiğini vurgulayan Başkan Biden, görevdeki ilk gününde, Amerika'nın Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olması için bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Amerika anlaşmaya 19 Şubat'tan itibaren katılacak.