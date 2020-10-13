İklim felaketi nedeniyle hayvanlar 100 yıl sonra böyle görünebilir

2040’a gelindiğinde üzerinde gezinilecek veya avlanacak donmuz buz kütlelerinin olmayacağı tahmininde bulunan Backshall, çoğu kutup ayısının açlıktan öleceğine veya yemek bulmak için günlerce yüzmek zorunda kalarak boğulacağına inanıyor.

Steve Backshall’a göre ise kutup ayıları görkemli ve güçlü hayvanlardan, melez çöpçü boz ayılara dönüşecek. Su aygırlarının rengi pembeye dönüşebilir.

WWF ise kontrolsüz bir şekilde artan karbon emisyonu nedeniyle dünyanın doğal açıdan en zengin bölgelerindeki bitki ve hayvan türlerinin yarısına yakınının bir sonraki yüzyıl başında hayatta kalmayacağını öngörüyor.

Tahminlerden yola çıkarak hazırlanan görseller, beş kara ve deniz hayvanının devam eden karbon kirliliği ve sürdürülebilirliğin olmaması durumunda önümüzdeki 100 yıl içinde çevreye uyum sağlarken nasıl görüneceğini gösteriyor.

Televizyon yıldızı ve doğacı Steve Backshall tarafından yapılan tahminler, İngiltere’nin en büyük yeşil enerji şirketi Bulb tarafından hayata geçirildi. Çevresel değişikliklerle birlikte kutup ayılarının rengi değişebilir.

Backshall, ölmeyen kutup ayılarının boz ayılarla melezleşerek, insan eliyle yaratılan çöp dağlarında beslenmek zorunda kalacağını öngörüyor.

2100’e gelindiğinde kutup martıları rengini kaybedebilir.



Yapılan diğer tahminlerden biri de, kutup martılarının ikonik göz alıcı rengini kaybederek, etrafındaki doğayla uyum sağlayacak şekilde soluk renklere sahip olacağı.

Tahminlere göre kutup martıları avlanmak için soğuk denizleri tercih ediyor ve kuzeye giderken açık alanda yuva yapmak zorunda kalacaklar. Parlak gagaları nedeniyle yırtıcı hayvanların hedefi haline gelebilecekleri için, gagaları zamanla parlaklığını yitirecek ve benekli tüylere sahip olacaklar.

Okyanuslarda balık kalmadığında dev denizanaları, çöp kutusu boyutuna ulaşacak kadar büyüyebilir ve bu da besin zincirini baştan aşağı değiştirebilir.

Steve Backshall, denizanalarının yunus yiyen avcılara dönüşeceğini öngörüyor.



Denizanaları, okyanusların kirlenmesi ve ısınmasından fayda gören birkaç hayvan grubundan biri. Backshall, denizanalarının boyunun büyüyeceğini ve şişe burunlu yunuslarla beslenen yaratıklara dönüşeceğini tahmin ediyor.