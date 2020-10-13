İklim felaketi nedeniyle hayvanlar 100 yıl sonra böyle görünebilir

Televizyon yıldızı ve doğacı Steve Backshall tarafından yapılan tahminler, İngiltere’nin en büyük yeşil enerji şirketi Bulb tarafından hayata geçirildi.
Çevresel değişikliklerle birlikte kutup ayılarının rengi değişebilir.
Tahminlerden yola çıkarak hazırlanan görseller, beş kara ve deniz hayvanının devam eden karbon kirliliği ve sürdürülebilirliğin olmaması durumunda önümüzdeki 100 yıl içinde çevreye uyum sağlarken nasıl görüneceğini gösteriyor.
WWF ise kontrolsüz bir şekilde artan karbon emisyonu nedeniyle dünyanın doğal açıdan en zengin bölgelerindeki bitki ve hayvan türlerinin yarısına yakınının bir sonraki yüzyıl başında hayatta kalmayacağını öngörüyor.
Steve Backshall’a göre ise kutup ayıları görkemli ve güçlü hayvanlardan, melez çöpçü boz ayılara dönüşecek.
Su aygırlarının rengi pembeye dönüşebilir.
Backshall, eriyen buzullar nedeniyle kutup ayılarının beyaz renkli kürklerinin griye veya kahverengiye dönüşebileceğini düşünüyor.
2040’a gelindiğinde üzerinde gezinilecek veya avlanacak donmuz buz kütlelerinin olmayacağı tahmininde bulunan Backshall, çoğu kutup ayısının açlıktan öleceğine veya yemek bulmak için günlerce yüzmek zorunda kalarak boğulacağına inanıyor.
Backshall, ölmeyen kutup ayılarının boz ayılarla melezleşerek, insan eliyle yaratılan çöp dağlarında beslenmek zorunda kalacağını öngörüyor.
2100’e gelindiğinde kutup martıları rengini kaybedebilir.
Yapılan diğer tahminlerden biri de, kutup martılarının ikonik göz alıcı rengini kaybederek, etrafındaki doğayla uyum sağlayacak şekilde soluk renklere sahip olacağı.
Tahminlere göre kutup martıları avlanmak için soğuk denizleri tercih ediyor ve kuzeye giderken açık alanda yuva yapmak zorunda kalacaklar. Parlak gagaları nedeniyle yırtıcı hayvanların hedefi haline gelebilecekleri için, gagaları zamanla parlaklığını yitirecek ve benekli tüylere sahip olacaklar.
Okyanuslarda balık kalmadığında dev denizanaları, çöp kutusu boyutuna ulaşacak kadar büyüyebilir ve bu da besin zincirini baştan aşağı değiştirebilir.
Steve Backshall, denizanalarının yunus yiyen avcılara dönüşeceğini öngörüyor.
Denizanaları, okyanusların kirlenmesi ve ısınmasından fayda gören birkaç hayvan grubundan biri. Backshall, denizanalarının boyunun büyüyeceğini ve şişe burunlu yunuslarla beslenen yaratıklara dönüşeceğini tahmin ediyor.
Su aygırları ise 2100 yılında bambaşka bir görünüme kavuşacağı tahmin edilen bir diğer canlı türü.
Steve Backshall ve ekibi, bazı hayvanların yüz yıl sonra nasıl görüneceğine dair tahminlerde bulundu.
Kuzeye göç edebilecek alanları tükendiği için derileri incelecek olan su aygırlarının soğuk kalması da zorlaşabilir. Soğumalarına yardımcı olmak için kan damarlarının yüzeye yaklaşması, renklerini pembeye dönüştürebilir.
Toplayabilecekleri yeterince yiyecek olmadığı için tüylerinin tamamına yakınını kaybedeceklerine inanılan su aygırlarının pörtlek gözlü, uzun ve ince hayvanlara dönüşeceği tahmin ediliyor.
Çölde yiyecek aramak zorunda kalan yarasa kulaklı tilkilerin kulakları ve ayakları büyüyebilir.
Yeşil alanların çölleşmesi nedeniyle tanınmaz hale gelecek bir diğer hayvansa yarasa kulaklı tilkiler olacak. Daha kısa ve az tüylü olacağı düşünülen tilkilern daha uzun bir burna, daha büyük kulaklara ve ayaklara sahip olacağı tahmin ediliyor.
Steve Backshall, hayvanları böyle görmek istemiyorsak, iklim krizinin ciddiye alınması gerektiğine vurgu yaptı.
Yaptığı tahminlerle durumun korkutuculuğuna dikkat çeken Steve Backshall “Bu görüntüler önümüzdeki 100 yıl içinde hayvanların nasıl görüneceğini ortaya koyuyor. Bu dönüşümler daha hızlı da yaşanabilir. Eğer vahşi yaşamı korumak istiyorsak iklim değişikliği konusuna daha ciddi şekilde eğilmemiz gerek. Beyaz kutup ayılarının veya renkli kuşların olmadığı bir dünya bizim sevdiğimiz benzersiz dünya olmaz” dedi.