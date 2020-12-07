İklim hedefleri konusunda Türkiye'ye "zayıf" not

Türkiye zayıf, AB ise kısmen başarılı olarak değerlendirildi.Dünyada en yüksek emisyona sahip, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 57 ülke ve Avrupa Birliği'nin (AB) iklim değişikliği konusundaki performanslarının değerlendirildiği İklim Değişikliği Performans Endeksi 2021 (CCPI) bugün yayınlandı. Küresel ölçekte emisyonların yüzde 90'ını oluşturan ülkelerin değerlendirildiği endekste Türkiye bu yıl 42'inci sırada yer aldı. Endekste, “Muazzam yenilenebilir enerji potansiyeli ve mevcut trendler sayesinde, ülkenin hiçbir iklim politikası veya hedefi olmamasına rağmen Türkiye bir önceki yıla göre sıralamasını biraz iyileştirdi ve altı sıra yükseldi” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin Sera Gazı Emisyonları ve Enerji Kullanımı kategorilerindeki puanı “zayıf,” iklim uzmanları tarafından İklim Politikası performansı için verilen puanı ise “çok zayıf” olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, yenilenebilir enerji alanındaki olumlu gidişatın ise büyük ölçüde hidroelektrik santrallerden kaynaklandığını belirtiyor.