HABER

'İklim İçin Okul' grevine Ayvalık'tan destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 13:15 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi Ege Edman (13) ve arkadaşları, İsveçli öğrenci Greta Thunberg’in (16) geçen yıl Ağustos ayında başlattığı 'İklim İçin Okul' grevine destek verecek.

'İklim İçin Okul' grevine Ayvalık'tan destek

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde 8'inci sınıf öğrencisi Ege Edman (13) ve arkadaşları, İsveçli öğrenci Greta Thunberg’in (16) geçen yıl Ağustos ayında başlattığı 'İklim İçin Okul' grevine destek verecek. Edman, 15 Mart Cuma günü arkadaşlarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaparak küresel ısınmaya dikkat çekecek.
Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Ege Edman, İsveçli öğrenci Greta Thunberg’in geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlattığı 'İklim İçin Okul' grevine destek verecek. Ayvalık’tan çektiği 'çağrı' videosunu facebook sayfası üzerinden paylaşan Ege Edman, 15 Mart Cuma günü öğle tatilinde Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaparak küresel ısınmaya dikkat çekecek. Edman'a kardeşi Gökçe’nin yanısıra okul arkadaşları Eylül Aytaç ve Ecem Karanfil de destek verecek.
HEDEF DEĞİŞİM SAĞLAMAK
Ege Edman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Atmosfere salınan karbon gazı miktarının artmaya devam ettiği bugünlerde bilim bize, kesin olarak dünyanın ısınmasını 1.5 derecede sınırlayabilmek için hemen, şimdi harekete geçmemiz gerektiğini söylüyor. Fakat elinde bu konuyla ilgili karar alma yetkisi bulunan insanlar küresel ısınma ile mücadele etmek için hiçbir şey yapmıyor. Bu yüzden ben ve arkadaşlarım sesimizi duyurabilmek ve değişim sağlamak için okul grevi yapıyoruz."
İKLİM İÇİN OKUL GREVİ NEDİR?
İklim aktivisti Greta Thunberg'ın İsveç Parlamentosu’nun önünde başlattığı eylemler bütün dünyaya yayılarak ses getirdi. Brüksel, Paris, Zürih ve Taraflar Konferansı'nın gerçekleştiği Katowice gibi pek çok şehirde pankart açan Greta, politikacıları iklim için harekete geçmeye çağırdı. Türkiye’den de gençler ve çocuklar, iklim için okul grevine katılacağını duyurmaya başladı. Cuma günü, 9 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu’nun İstanbul Bebek Parkı’ndaki #iklimiçinokulgrevi eyleminin ardından iklim için okul grevinin uluslararası internet haritasına Türkiye’den Iğdır, Adıyaman, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya ve Balıkesir’in katıldığı öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

'İklim İçin Okul' grevine Ayvalık'tan destek

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Barış Üregül ve Deniz Asya Üregül'ün boşanma davasına devam edildiBarış Üregül ve Deniz Asya Üregül'ün boşanma davasına devam edildi
70 yaşında okuma yazma öğrendi, ilk işi İstiklal Marşı’nı okumak oldu70 yaşında okuma yazma öğrendi, ilk işi İstiklal Marşı’nı okumak oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurmuştu! Sokaklara döküldüler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

7 milyon liralık vurgun! Onlarca gözaltı var

7 milyon liralık vurgun! Onlarca gözaltı var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 102 kişiye ByLock'tan gözaltı kararı verildi

ByLock'tan gözaltına alınacaklar

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104.yılı kutlandı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonuna 114 gözaltı

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

Kadın şoför direksiyon başında bayıldı!

Korkunç! Annesini elleriyle boğdu

Korkunç! Annesini elleriyle boğdu

Göl sularının yükselmesi balıkçıların yüzünü güldürdü

Göl sularının yükselmesi balıkçıların yüzünü güldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.