İklim koruma için dünya çapında grev

Türkiye’de de bugün 15 noktada eylem var."Gelecek için Cumalar" hareketinin çağrısıyla Küresel İklim Grevi haftası bugün başladı. Uluslararası İklim Grevi Haftası kapsamında 160 ülkenin 2 bin 600 kentinde protesto gösterileri ve eylemler planlanıyor.

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg tarafından başlatılan Gelecek için Cumalar hareketine destek verenler siyasetçilerden küresel ısınmaya karşı mücadeleyi artırmalarını talep ediyor. Özellikle de, Paris İklim Anlaşması uyarınca küresel ısınmasının 1,5 derece azaltılması için somut adımlar atılması isteniyor. Küresel İklim Grevi gelecek hafta başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na da küresel ısınma konusunda derhal harekete geçilmesi mesajı vermeyi hedefliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Pazartesi günü başlayacak zirvede boş konuşmalar yapmak yerine sera gazı salınımını azaltmak yönünde "somut" ve "gerçekçi" adımlar atılması çağrısında bulundu. Zirveye, devlet ve hükümet başkanları ile ilgili bakanlar katılacak.