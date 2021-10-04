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İklim krizi: COP26 öncesi dini liderler, iklim değişikliğine karşı küresel çapta kararlı şekilde harekete geçilmesini istedi

04.10.2021 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İklim krizine karşı atılacak adımların görüşüleceği 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesinde dünya çapından dini temsilciler Vatikan'da bir araya gelerek ortak çağrıda bulundu.

İklim krizi: COP26 öncesi dini liderler, iklim değişikliğine karşı küresel çapta kararlı şekilde harekete geçilmesini istedi

İklim krizine karşı atılacak adımların görüşüleceği 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesinde dünya çapında dini temsilciler Vatikan'da bir araya gelerek ortak çağrıda bulundu.

Ortak çağrıda, dünya liderlerinden iklim değişikliğine karşı kararlı şekilde ve küresel çapta harekete geçmeleri istendi.

Ortak metindeki talepler arasında, küresel ısınmanın sanayileşme öncesi döneme kıyasla 1,5 derece ile sınırlandırılabilmesi hedefi için karbon emisyonlarının durdurulması ve zengin ülkelerin yoksul ülkelere mali yardımda bulunması da yer alıyor.

Dini liderlerin de, kendi dinlerinin mensuplarını iklim ve çevre konusunda eğitmek ve etkilemek için çalışmaları öngörülüyor.

31 Ekim-12 Kasım arasında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak COP26 öncesinde Vatikan'da yapılan buluşmaya yaklaşık 40 dini temsilci katıldı.

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Ortodoks Patrik Bartholomeos, Mısırlı El Ezher Baş İmamı Şeyh Ahmed el Tayyib ve Anglikan Kilisesi'nin Başpiskoposu Justin Welby'nin de aralarında bulunduğu dini lider ve temsilciler, COP26 zirvesine katılacak devletlere yönelik bir ortak çağrı metni imzaladı.

Toplantının açılışında konuşan Papa Francesco, "ortak evimiz" diye nitelediği dünyaya iyi bakmak için "açgözlülük, kayıtsızlık, cehalet, korku, adaletsizlik, güvensizlik ve şiddet" ile ortak mücadele gerektiğini vurguladı.

Papa geçen hafta sonu yaptığı bir konuşmada da gençlere, "Bugün toprak ana tehlikeli bir eşiğe yaklaştığımız konusunda bizi uyarıyor. Sizler, bizi kurtarabilecek olan belki de son nesilsiniz" diye seslenmişti.

Reuters

Müslüman gençlere çevre mücadelesi çağrısı

Vatikan'da bugün yapılan "İnanç ve Bilim: COP26'ya doğru" isimli buluşmada konuşan din insanları, temsil ettikleri inançların mensuplarına da çağrılarda bulundu.

Sünni İslam için önemli bir referans merkezi olarak görülen El Ezher'in imamı Şeyh El Tayyib, "Tüm Müslüman gençleri ve tüm inananları, çevreye zarar verebilecek eylemlere karşı mücadele etmeye davet ediyorum" dedi.

Patrik Bartholomeos da "Gelecek nesiller daha temiz ve daha iyi bir dünyayı miras almayı hak ediyor" diyerek bunun için dinlerle laik kesim arasında diyaloğa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

31 Ekim-12 Kasım arasında yapılacak COP26, Paris İklim Anlaşması'nın imzalandığı 2015'ten bu yana en önemli iklim zirvesi olarak değerlendiriliyor.

Paris İklim Anlaşması'nın yapıldığı COP21'de belirlenen hedefler arasında, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak ve iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele için yoksul ülkelere mali yardım yapmak da yer alıyordu.

Gelişmiş ülkelerin, yoksul ülkelere yılda 100 milyar dolar destekte bulunma vaadi yıllardır gerçekleştirilemedi. COP26'dan en büyük beklentiler arasında bu fonun sağlanması da yer alıyor.

Glasgow'da yapılacak COP26 öncesinde geçen hafta da dünya çapından genç iklim aktivistleri İtalya'nın Milano kentinde 3 günlük bir toplantı yapmış ve siyasetçilere önerilerini sunmuştu.

G20 liderliğini yürüten ve İngiltere ile birlikte COP26'nın organizatörlüğünü yapan İtalya'nın başbakanı Mario Draghi, Milano'daki toplantıda "100 milyar dolar taahhüdümüzü yerine getirmeliyiz" demişti.

İtalya Başbakanı, ay sonunda Roma'da yapılacak G20 zirvesinde de, küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlama hedefine ulaşmak için stratejiler geliştirilmesini amaçladıklarını söylemişti.

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