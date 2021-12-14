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İklim krizi: Dünya Meteoroloji Örgütü, Kuzey Kutbu'nda yazın hava sıcaklığının 38 dereceye kadar yükseldiğini doğruladı

14.12.2021 14:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sibirya'da geçen yıl sıcaklığın 38 dereceye ulaştığı teyit edildi. Kutuptaki sıcaklığın artması yeraltındaki don tabakasında sıkışan karbondioksit ve metan gazının serbest kalmasına yol açıyor.

Kuzey Kutbu**'**nda sıcaklığın Haziran ayında 38 dereceye kadar yükseldiğinin doğrulanması, iklim değişikliğinin ulaştığı noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sibirya'nın Verkhoyansk kentinde geçen yıl 20 Haziran tarihinde kaydedilen sıcaklığı teyit etti.

WMO, Sibirya'daki sıcak dalgası sırasında bir meteoroloji istasyonu tarafından kaydedilen 38 derece sıcaklığı "Kutuptan çok Akdeniz'e uygun" diye niteledi..

Bu ısı, bölgenin Haziran ayı ortalamasından 18 derece daha yüksek.

WMO'nun ilk kez aşırı hava koşullarına dair yaptığı açıklamalara, kutup bölgesini de eklediği dikkat çekti.

Geçen yıl Sibirya'daki aşırı sıcaklar, bölgedeki orman yangınlarının yayılmasında ve salınan karbon oranının rekor düzeye çıkmasında etkili olmuştu.

WMO'ya göre, Sibirya'daki yüksek sıcaklık, denizlerdeki buz oranında büyük düşüşe yol açtı ve 2020 yılının kayda geçen en sıcak üç yıldan biri olmasında rol oynadı.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalasa, kuruluşun aşırı hava koşullarına ilişkin arşivine kutup dairesinde görülen bu sıcaklığın da eklendiğini belirtti.

Arşivde bundan böyle kutup bölgesi için ayrı bir kategori olacak.

Kuzey Kutup Dairesi, WMO'nun verilerine göre, küresel ortalamadan en az iki kat daha fazla ısınıyor.

Bölgedeki ısınma, yeraltındaki don tabakasının erimesine neden oluyor.

Bu tabakanın erimesi, daha önce toprakta hapis olan karbondioksit ve metan gazını yüzeye çıkarıyor.

Yüksek sıcaklıklar, Kuzey Kutbu'ndaki yüzeydeki buzların da daha hızlı erimesine ve denizlerdeki su düzeyinin yükselmesine yol açıyor.

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