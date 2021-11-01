HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İklim krizi: Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre aşırı hava olayları 'yeni normal' oldu

İklim krizi: Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre aşırı hava olayları 'yeni normal' oldu

01.11.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre yoğun sıcak hava dalgaları ve yıkıcı seller gibi aşırı hava olayları şu anda dünyanın "yeni normali" oldu.

İklim krizi: Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre aşırı hava olayları 'yeni normal' oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre yoğun sıcak hava dalgaları ve yıkıcı seller gibi aşırı hava olayları şu anda dünyanın "yeni normali" oldu.

2021 İklimin Durumu raporunda "gözlerimizin önünde değişen" bir dünyaya dikkat çekiliyor.

2002'den sonraki 20 yıllık sıcaklık ortalaması, sanayi devri öncesine kıyasla 1 dereceyi aşma yolunda.

Çalışmaya göre küresel deniz seviyeleri de 2021 de rekor düzeylere çıktı.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 2021 verileri, Glasgow'da düzenlenen COP26 İklim Konferansı'na denk gelmesi için bu yıl erken yayımlandı.

İklimin Durumu raporunda, sıcaklıklar, aşırı hava olayları, deniz seviyelerindeki artış ve okyanuslardaki koşullar gibi iklim göstergelerinin bir fotoğrafı çekiliyor.

Çalışmaya göre atmosferdeki sera gazı birikimi rekor seviyelere ulaşırken, 2021 dahil son 7 yıl büyük ihtimalle kayıtlara geçen en sıcak dönem olacak.

Raporda artan sıcaklıkların gezegenimiz üzerindeki etkisi artarken, dünya daha önce görülmemiş bir yere doğru gidiyor.

WMO'dan Prof. Petteri Taalas, "Aşırı hava olayları artık yeni norm. Bunların bazılarında insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin ayak izlerinin rol oynadığına dair büyüyen bilimsel kanıtlar var" dedi.

Prof. Taalas, bu yıl dünya genelinde görülen aşırı hava olaylarının bazılarını şöyle aktardı;

  • Kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana ilk kez Grönland buz örtüsünde kar değil, yağmur yağdı
  • Kanada ve yakınındaki ABD topraklarındaki sıcak hava dalgası yüzünden British Columbia eyaletindeki bir köyde sıcaklık neredeyse 50 dereceyi buldu.
  • ABD'nin güneybatısındaki Ölüm Vadisi'nde sıcaklıklar 54,4 dereceye ulaştı.
  • Çin'in bir bölgesinde normalde aylar içinde düşen yağmur saatler içinde düştü.
  • Avrupa'nın bazı bölgelerinde ağır sel felaketleri yaşandı, yüzlerce kişi ölürken, milyarlarca euro maddi hasar oluştu.
  • Güney Amerika'nın sub-tropik bölgelerinde üst üste iki yıl görülen kulaklık nehir havzalarındaki su akışını azalttı ve bu durum, tarım, ulaşım ve enerji üretimine olumsuz yansıdı.

WMO'ya göre bir diğer kaygı veren gelişme, küresel deniz suyu seviyelerindeki yükseliş.

Uydu sistemleri tarafından tam ölçümlerin yapılmaya başlandığı 1990'lı yılların başından bu yana deniz seviyeleri, 1993-2002 arasında yılda 2,1 milimete yükseldi.

Ancak 2013-2021 arasında çoğunlukla buzul kaybı yüzünden iki kattan fazla artıp, 4,4 milimetreye çıktı.

Bristol Buzul Merkezi'nden Prof. Jonathan Bomber, "Deniz seviyeleri 2000 yıllık dönemdeki en büyük hızla artıyor. Şu anki gibi devam edersek, bu artış 2100'de 2 milyonu aşabilir ve dünya genelinde 630 milyon kişi evlerinden olabilir. Bunun sonuçları hayal bile edilemez" dedi.

2021 kayıtlara geçen en sıcak altıncı ya da yedinci yıl olacak.

Bunun nedeni de bu yılın ilk aylarında, küresel sıcaklıkları düşüren La Nina hava olayının etkili olması.

Ancak rapora göre, 20 yıldaki küresel sıcaklıklar 1 derecelik artışı aşma yolunda.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, raporla ilgili yaptığı açıklamada dünynın gözlerimizin önünde değiştiğini söyledi.

Guterres, "Okyanusların derinliklerinden, dağların zilvelerine, eriyen buzullardan, aman vermeyen aşırı hava olaylarına, dünya genelindeki ekosistemler ve topluluklar yıkıma uğruyor. COP 26 insanlık ve gezegenimiz için bir dönüm noktası olmalı" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptıKorkunç ölüm! 300 kilometre hızla bariyerlere çarptı
PARTNERÜnlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!Ünlülerin Cadılar Bayramı kostümleri!
Dehşet saçmıştı! Esin kaynağı Joker çıktıDehşet saçmıştı! Esin kaynağı Joker çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaza zam!

Doğal gaza zam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz karar

Araç sahipleri dikkat: 48 kuruş zam geliyor!

Araç sahipleri dikkat: 48 kuruş zam geliyor!

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

Okullar tatile giriyor! MEB duyurdu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.