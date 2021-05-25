İklim krizi: Greenpeace ve Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na göre İngiliz finans sektörü karbon salımında ilk 10'da yer alıyor

Bu miktar, İngiltere'nin aynı yıla ait toplam sera gazı salımı miktarının 1,8 katını, Almanya'nın sera gazı salımından da daha yüksek bir rakamı ifade ediyor.

Araştırmada 2019 yılına ait veriler kullanıldı ve bu finans şirketlerinin 805 milyon ton sera gazı salımından sorumlu olduğu tespit edildi.

Çevre araştırmaları konusunda uzmanlaşmış South Pole şirketinin yaptığı araştırma, İngiltere'deki finans devlerinin yatırım yaptıkları alanların karbon ayak izleri konusunda kaba bir tahmin sunmayı amaçlıyor.

Araştırmada, İngiltere'nin en büyük 15 bankası ile 10 varlık yönetimi şirketinin dünya çapındaki yatırımları ve bunların yol açtığı karbon salımı incelendi.

Greenpeace ve Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından hazırlanan yeni bir araştırma bu sonuca varıyor.

"İngiltere'nin en büyük bankaları ve yatırımcıları bir ülke olsalardı, o ülke karbon salımında dünyada 9'uncu sırada yer alacaktı."

Greenpeace'e göre bu, finans sektörünün de petrol, doğal gaz, kömür, hava ulaşımı ve genel olarak ulaşım ile aynı kategoride "yüksek karbon" sektörü olarak değerlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.

Ayrıca bu tahminlerin, sigorta ve gayrimenkul sektörlerinin yatırım yaptığı alanların sorumlu olduğu karbon salımını kapsamadığı, gerçek rakamın çok daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

'İngiltere'nin kirli sırrı'

Greanpeace'in İngiltere şubesinin icra direktörü John Sauven, finans sektörünü "İngiltere'nin kirli sırrı" olarak nitelendiriyor.

Sauven, "Bankalar ve yatırımcılar birçok ülkeden çok daha fazla karbon salımından sorumlu ve İngiltere hükümeti bunlara serbest hareket olanağı sunuyor. Bir yandan finans kurumlarının fosil yakıt üretimine her yıl milyarlar aktarmasına izin verirken, iklim için eyleme geçme konusunda dünya lideri olduğumuzu nasıl söyleyebiliriz? Bu gülünç bir iddia" diyor.

WWF'nin İngiltere şubesi genel direktörü Tanya Steele ise finans sektörüne, tüm dünyadaki yatırımlarını kapsayacak şekilde sıfır karbona geçiş planı hazırlama çağrısı yapıyor.