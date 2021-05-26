İklim krizi: Hollanda'da mahkeme Shell'in karbon salımını 2030'a kadar yüzde 45 azaltmakla yükümlü olduğuna hükmetti

Hollanda'da Lahey Mahkemesi, çok uluslu petrol şirketi Shell'in, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 2019-2030 yılları arasında karbon salımını azaltmakla yükümlü olduğuna hükmetti.

Karar uyarınca Shell, 2030 yılı sonunda karbon salımını yüzde 45 oranında azaltmak zorunda.

Avrupa'da bazı ahkemeler hükümetler hakkında daha önce benzer kararlar almıştı ancak ilk kez mahkeme kararıyla bir şirkete bu tür bir talimat verildiği sanılıyor.

Milieudefensie (Çevre Savunma) örgütünün, çevreci kuruluşlar ve 17 bin vatandaş adına, Shell aleyhine açtığı dava, Çarşamba günü sonuçlandı.

Lahey Mahkemesi, İngiltere-Hollanda ortaklığındaki petrol şirketinin, iklim değişikliğinden sorumlu olduğuna hükmetti.

Çevreci örgütler, Shell'in, "tehlikeli iklim değişikliği" karşısında çok az şey yaptığını savunarak, çok uluslu şirketin Paris İklim Anlaşması'na uygun hareket etmesi için mahkemeye başvurmuştu.

Çevrecilere göre Shell, iklim değişikliğinin tehlikeli olduğunu 1960'lardan beri biliyor ve karbon salımını azaltmayarak yasaları çiğniyor.