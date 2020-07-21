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İklim krizi: Kutup ayılarının nesli 80 yıl içinde tükenebilir

21.07.2020 12:47 | Son Güncelleme

Kanadalı uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla çaba harcanmaması halinde bu yüzyılın sonuna kadar kutup ayılarının neslinin tükenebileceği uyarısında bulundu.

İklim krizi: Kutup ayılarının nesli 80 yıl içinde tükenebilir

Kanadalı uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadele için daha fazla çaba harcanmaması halinde bu yüzyılın sonuna kadar kutup ayılarının neslinin tükenebileceği uyarısında bulundu.

Toronto Üniversitesi öncülüğünde yapılan araştırmaya göre Kuzey Kutbu'nda deniz buzlarının hızla erimesi nedeniyle kutup ayılarının hayatta kalabilme güçlerinin sınırına geldiği belirtildi.

Kutup ayıları, Kuzey Buz Denizi'nde buz tabakaları üzerinde avladıkları foklarla besleniyor.

Buz tabakalarının parçalanması nedeniyle hayvanların yiyecek bulmak ve yavrularını besleyebilmek için çok uzun mesafeler kat etmek zorunda kaldıkları ve yiyecek bulma şanslarının düşük olduğu kıyılara indikleri belirtiliyor.

Kutup ayıları 255 güne kadar aç kalabiliyor

Uzmanlar, yetişkin kutup ayılarının 255 güne kadar aç kalabildiklerini fakat yavruların açlığa uzun süre açlığa dayanamadıklarını söylüyor.

Totonto Üniversitesi'nden Dr. Peter Molnar, kutup ayılarının küresel ısınmanın simgesi haline geldiğini belirterek, "Kutup ayıları şimdiden dünyanın tepesinde oturuyor. Buzlar erirse gidecek yerleri kalmayacak" dedi.

Uluslararası Doğa Koruma Birliği (IUCN) kutup ayılarını nesilleri tükenme tehlikesine açık hayvanlar olarak sınıflıyor ve bu tehdidin ana nedeninin iklim değişikliği olduğunu vurguluyor.

Sonuçları Nature Climate Change adlı bilim dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında kutup ayılarının enerji kullanımıyla ilgili modellemeler yapılarak hayvanların dayanıklılık sınırları incelendi.

Polar Bears International'dan Dr. Steven Amstrup, BBC'ye "Anne kutup ayıları yavrularını buzların erime mevsimine kadar emzirecek kadar yağ depolayamayacak. Yiyecek olmadan hiçbirimiz uzun süre ayakta kalamayız. Bu tüm canlı türleri için biyolojik bir gerçeklik" dedi.

Kuzey kutbundaki buzullar hızla erimeye devam ediyor ve kutup ayılarının yaşam alanı giderek daralıyor.

Kuzey Kutup Bölgesi'nin farklı kesimlerinde kutup ayılarının hayatta kalabilme eşiklerini hesaplayan araştırmacılar bazı bölgelerde bu eşiklerin şimdiden aşılmış olabileceğini söylüyor.

Dr. Amstrup, "Kutup ayılarının nesline yönelik tehdidin bu kadar yakın olması, gelecekte karşılaşacağımız en büyük tehlike için bize bir uyarı niteliğinde. Kötü bir gidişat var. Ama birlikte hareket edebilirsek hâlâ kutup ayılarını kurtarabiliriz. Bunu başarabilirsek bizler dahil bundan yeryüzündeki tüm canlılar fayda sağlayacak" dedi.

Araştırmaya göre, sera etkisi yapan gaz emisyonlarının yüksek olduğu bir senaryoda 2100'e kadar birkaçı dışında tüm kutup ayı sürüleri yok olacak.

Araştırmada karbon emisyonlarının orta derece azaltılması hedeflerinin tutturulması halinde bile bazı bölgelerde kutup ayısının kalmayacağına işaret ediliyor.

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