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İklim krizi: Yokoluş İsyanı, Londra'daki en işlek dört köprüyü trafiğe kapattı

15.04.2022 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) adlı çevreci grup, iklim krizine karşı eylemleri kapsamında Londra'nın en işlek dört köprüsünü kapattı.

İklim krizi: Yokoluş İsyanı, Londra'daki en işlek dört köprüyü trafiğe kapattı

Yokoluş İsyanı (Extinction Rebellion) adlı çevreci grup, iklim krizine karşı eylemleri kapsamında Londra'nın en işlek dört köprüsünü kapattı.

Yüzlerce protestocu, Thames Nehri üzerindeki Waterloo, Blackfriars, Lambeth ve Westminster köprülerinde bir araya gelerek yeni fosil yakıt yatırımlarına son verilmesi çağrısında bulundu.

Gösteriler nedeniyle yollarda araç kuyrukları oluştu.

Londra Polis Teşkilatı, "protesto gruplarının" belirlendiğini ve polis memurlarının trafikteki aksamayı kontrol etmeye çalıştıklarını söyledi.

Londra ER protestosu

Göstericilerin "Fosil yakıtlara derhal son verin" ve "Aşk eylemde" yazılı pankartlar taşıdığı bildirildi.

Grup, 9 Nisan'da başlayan ve 9 gün sürmesi planlanan eylemleri kapsamında Londra'nın merkezinde kalabalık yolları kapatmayı, şehrin en işlek köprülerini işgal etmeyi planlamıştı.

Fosil yakıtlara yapılan yatırımların durdurulmasını talep eden eylemciler, düzenledikleri eylemlerin Londra'da normal hayat düzenini bozmayı ve olabildiğince çok sayıda insana ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Metropolitan Polisi Twitter'da paylaştığı mesajda, "Bugün gerçekleşen bir dizi gösterinin farkındayız. Polis operasyonu yapılıyor ve memurlar olay yerinde ve (eylemin) etkisini gidermeye çalışıyor" dedi.

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