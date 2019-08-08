İklim Kriziyle Mücadelede Vejetaryen ve Vegan Beslenme 

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) yayınladığı rapor, dünyanın içinde bulunduğu iklim değişikliği krizinin yeni bir yüzünü öne çıkartıyor. İki yıl boyunca 52 farklı ülkeden 100’den kıdemli bilim insanının üzerinde çalışarak hazırladığı raporda, iklim değişikliğinin etkilerinin dünyada giderek hissedildiği ve bu sorunla mücadele için karbon emisyonunu azaltmaya yönelik kampanyaların yeterli olmadığı, “dünyayı kurtarmak için gıda üretiminin de değiştirilmesinin şart” olduğu mesajı verildi. 1988’de BM bünyesinde kurulan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve BM Çevre Programı üye ülkelerinin katıldığı organizasyon, kuruluşundan bu yana iklim değişikliğinin dünyaya etkilerini araştırıyor. 8 Ağustos, Perşembe günü yayınlanan raporda, gıda üretiminde ve toprağın kullanımında ciddi değişiklikler yapılması gerektiği, bu değişikliklerin gerçekleşmemesi durumunda ise küresel ısıyı güvenli seviyelerde tutmanın imkansız olduğu vurgulanıyor.

‘Sera gazı salımının azaltılması için et tüketimi de azaltılmalı’ IPCC raporuna göre, insanlar dünyadaki kara parçasının yüzde 72’sini beslenmek, giyinmek ve artan nüfusu desteklemek için kullanıyor. Aynı zamanda tarım, ormancılık ve diğer toprak kullanımı da sera gazı salınımının dörtte birini üretiyor. Buna bağlı olarak uzmanlar toprağın daha sürdürülebilir şekilde kullanılması ve metan gazı üretimini düşürmek için et tüketiminin de azaltılması çağrısında bulunuyor. Vejetaryen ve vegan beslenme düzeninin küresel ısınmayla mücadeleye katkıda bulunacağı belirtilen raporda kompozit veya iki taneli tahıl, baklagiller ve sebze gibi sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaların tüketiminin sera gazı salınımını düşürmede etkili olduğu vurgulanıyor. Raporun vejetaryen ve vegan hayat tarzını öven bu bölümü, Amerika’da büyükbaş hayvancılıkla uğraşanların tepkisine neden oldu. ABD’nin adı bu raporda açık bir şekilde geçmese de, dünyada büyükbaş hayvancılığın merkezi ve en çok kırmızı et yenen ülke Amerika.

Raporda ayrıca Temmuz ayında dünyanın her yerinde gözlemlenen sıcak hava dalgası ile ilgili bir bölüm de yer alıyor. Burada, küresel ısının endüstri devrimi öncesine göre 1,2 derece yükseldiğine ve bu yükselmenin alarm verici olduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar ısı farkının 1,5 dereceye çıkması durumunda iklim istikrarsızlığının tetikleneceğini belirtiyorlar. ‘Toprağın kullanım şekli de iklim krizini etkiliyor’ Toprağın kullanım şekliyle ilgili uyarılar da raporun en dikkat çeken bölümlerinden. Yapılan uyarılara göre, tarım politikalarının adapte edilmesi, pazarlara erişimin daha iyi bir hale getirilmesi, kadın çiftçilerin güçlendirmesi gibi konuların acil olarak ele alınması ve uygulamaların etkili bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Aşırı doğa olaylarına karşı çiftçilere erken uyarı sistemleri geliştirilmesi de raporda verilen tavsiyeler arasında. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün bu yılki raporunda da, doğal kaynaklar üzerindeki yoğunlaşan baskılar, giderek artan eşitsizlik ve iklim değişikliğinin yansımalarından dolayı insanlığın gelecekte kendini besleme yeteneğinin ciddi tehlike altında olacağı yönünde uyarılarda bulunulmuştu.