HABER

İklim protestoları dünyayı sokağa döktü

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.09.2019 21:39 | Son Güncelleme

Küresel İklim Grevi haftası çerçevesinde dünyanın birçok ülkesinde yediden yetmişe milyonlarca kişi sokağa döküldü.Küresel İklim Grevi haftası çerçevesinde, Gelecek İçin Cumalar (Fridays For Future) hareketinin çağrısı ile dünyanın yüzlerce noktasında genç yaşlı milyonlarca kişi meydanları ve caddeleri doldurdu.

Küresel İklim Grevi haftası çerçevesinde dünyanın birçok ülkesinde yediden yetmişe milyonlarca kişi sokağa döküldü.

Küresel İklim Grevi haftası çerçevesinde, Gelecek İçin Cumalar (Fridays For Future) hareketinin çağrısı ile dünyanın yüzlerce noktasında genç yaşlı milyonlarca kişi meydanları ve caddeleri doldurdu. Protestolara sendikalar,
sivil toplum kuruluşları, bazı şirketler tarafından da destek verildi.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak isteyen iklim protestocuları hükumetlere iklimi etkileyen politikalarını değiştirmeleri konusunda çağrıda bulundu. Protestolarda ise dikkat çeken kareler kaydedildi.

PARTNERHadise'den küvet pozuHadise'den küvet pozu
AK Parti'li Dağ: AK Parti 2023 ve 2024 seçimlerinde de başarılı olacaktırAK Parti'li Dağ: AK Parti 2023 ve 2024 seçimlerinde de başarılı olacaktır
TBMM Başkanı Şentop, Doğan Güngör'ün cenaze törenine katıldıTBMM Başkanı Şentop, Doğan Güngör'ün cenaze törenine katıldı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

'Ben de izlerken küfür ediyorum...'

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

Mahkemeden Mansur Yavaş kararı! Reddedildi

Yargı paketinde önemli gelişme!

Yargı paketinde önemli gelişme!

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İğrenç iddia! Görünce fotoğrafını çekip hemen polisi aradılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı'nın davetine yanıt

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

'Kaset' tartışması! MHP'li ismin yanıtı tepki çekti

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Diğer Haberler
Son dakika! AK Parti yargı paketi taslak metnini MHP'ye sundu

Yargı paketinde önemli gelişme!

Vatan Partisi Datça'da HDP'nin kapatılması için imza topladı

HDP'nin kapatılması için imza topladılar

Ekrem İmamoğlu'nun görevden aldığı Yunus Emre Ayözen DHMİ'ye atandı

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Egemen Bağış büyükelçi oldu! Atama kararı Resmi Gazete'de

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Gaziler Günü mesajı

MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama

MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy görevinden istifa etti

MHP'de deprem! İl Başkanı istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.