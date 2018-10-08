İklim raporunda küresel ısınma alarmı

Raporda daha büyük bir ısınmanın ekolojik ve ekonomik bedelinin çok ağır olacağı uyarısı yapılıyor.Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin (IPCC) özel iklim raporunun açıklanmasının ardından çeşitli kuruluşlar iklimin korunmasına daha fazla gayret gösterilmesi için çağrıda bulundu. "Brot für die Welt" ve "Germanwatch" çevre örgütleri, raporun "atmosferdeki ısınma 1,5 dereceyi aştığı takdirde iklim değişikliğinin ekonomik maliyetinin astronomik boyutlara varacağını gözler önüne serdiğini" açıkladı. Isınmayı bu sınırda tutmanın erken ve kararlı uygulamalarla mümkün olduğuna da IPCC raporunda yer veriliyor.

Rapora göre 1,5 ila 2 derecelik ısınma durumunda iklim koşullarına bağlı göç ve sürgünler artacak. Atmosferdeki ısınmanın sanayileşme öncesi düzeyi 1,5 dereceden fazla aşmaması için derhal harekete geçilmesi gerektiği belirtilen IPCC raporunda iklim değişikliğinin şimdiden sert hava koşullarına, deniz seviyesinin yükselmesine ve kutuplardaki buzların erimesine yol açtığına dikkat çekiliyor.