İklim sözcüleri bilgilendiriyor

Tepebaşı İklim Sözcüleri, gerçekleştirdikleri atölye çalışması ve bilgilendirici eğitimleri ile toplumun her kesiminden vatandaşlara, iklim krizinin tarıma etkilerinden ekonomi, yönetim ve toplumsal eşitsizlik açısına kadar pek çok konuyu ele alıyor. Gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının yanı sıra atölye çalışmaları da hız kesmeden sürdürülüyor. Poşet Red Atölyesi ve Titiz Kadınlar, Çevre Dostu Ürünler Atölyesi de Belde Evleri’nde Eskişehirli vatandaşlar ile buluşacak.

Atölyeler ile Eskişehirli vatandaşlarda iklim krizine karşı farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Son başvuru tarihi 20 Kasım Pazar olan atölye çalışmalarına katılmak isteyenler, duyuru görseli üzerinde bulunan QR kodu okutarak form doldurabiliyor.

“BİZ DEĞİŞELİM, İKLİM AYNI KALSIN”

İklim Sözcülerinin bir diğer eğitim faaliyeti olan İklim Eğitimleri de Belde Evleri’nde vatandaşlar ile buluşacak.

Alanında uzman isimler “Biz değişelim, iklim aynı kalsın”, “İklim Değişikliği ve Stres”, “İklim Krizinin Ekonomi, Yönetim ve Toplumsal Eşitsizlik Üzerine Etkisi” başlıkları ile gerçekleştirilecek eğitimlerde katılımcı vatandaşlara bilgiler verecek.

Düzenlenecek eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi almak isteyenler, Tepebaşı Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkililerine ulaşabiliyor.



