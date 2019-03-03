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İklim treninin Avrupa turu tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 19:56 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler’in, Aralık ayında Polonya’nın Katoviçe kentinde düzenlediği “İklim Konferansının” ardından vagonlarına hayvan tasvirleri çizilen tren, Avrupa Turunu tamamladı.Birleşmiş Milletler’in Aralık ayında Polonya’nın Katoviçe kentinde düzenlediği “İklim Konferansının” ardından vagonlarına hayvan tasvirleri çizilen tren, Avrupa Turuna çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler’in, Aralık ayında Polonya’nın Katoviçe kentinde düzenlediği “İklim Konferansının” ardından vagonlarına hayvan tasvirleri çizilen tren, Avrupa Turunu tamamladı.
Birleşmiş Milletler’in Aralık ayında Polonya’nın Katoviçe kentinde düzenlediği “İklim Konferansının” ardından vagonlarına hayvan tasvirleri çizilen tren, Avrupa Turuna çıkmıştı. İklim değişikliği sebebiyle soyu tehlikede olan hayvanların resmedildiği tren, Viyana, Berlin ve Paris’e uğradıktan sonra son durağı Brüksel’e ulaştı. “Dünyanın en uzun hareketli grafitisi” olan tren, Schaerbeek istasyonuna park edilerek sergilenmeye başlandı. Treni görmeye gelen ziyaretçilerden birisi, “Bence bu etkinlik, dünyaya, gezegen ve iklim için tren kullanmamızın daha iyi olduğunu göstermek iyi bir yol” dedi. Treni hazırlayan, ‘Demiryolu Taşımacılığı Girişimi’nin’ İletişim Müdürü Evelyne Van Cleven ise yaptığı açıklamada, “Bu, bizim Avrupa’daki taşımacılığı asfalttan, raylara taşımak istediğimizin sembolüdür. Demiryolu taşımacılığı, karbon emisyonu bakımından, karayolundan 8 kat daha iyidir” diye konuştu.
Avrupa’nın yük işleten şirketleri tarafından başlatılan ‘Demiryolu Taşımacılığı Girişimi’ demiryollarının Avrupa’daki yük taşımacılığı payını 2030 yılına kadar yüzde 18’den yüzde 30’a çıkarmayı hedefliyor.

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